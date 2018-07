Paris (ots/PRNewswire) -FMCG-Mitglieder berichten über Fortschritt bei weltweiter Stärkungeiner gesünderen Lebensweise unter KonsumentenThe Consumer Goods Forum freut sich darüber, den Beginn derUmfrage zu Gesundheit & Wellness 2018 (Health & Wellness Survey)bekanntzugeben. Die jährlich stattfindende Umfrage ist ein wichtigerBestandteil im Fünfjahresplan der Health & Wellness-Initiative. Sieist eine bedeutende Plattform, damit FMCG-Unternehmen ihre positivenInitiativen herausstellen und darüber berichten können, wie sie derwachsenden Verbrauchernachfrage nach Produkten und Dienstleistungenbegegnen, die ein erfüllteres, gesünderes, längeres und glücklicheresLeben unterstützen. Der Fünfjahresplan nähert sich seinem Ende, undKonsumgüterunternehmen haben erneut die Gelegenheit, ihreAnstrengungen zur Stärkung von Verbrauchern auf der ganzen Welt inden Mittelpunkt zu rücken. Die Umfrage wird gemeinsam mit Deloitteentwickelt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )Das CGF bittet alle Einzelhändler und Produzenten imKonsumgütermarkt um die Teilnahme und Beantwortung der Fragen, diefür ihren jeweiligen Geschäftsbereich relevant sind.Dienstleistungsunternehmen werden zudem nachdrücklich aufgefordert,Fragen in Zusammenhang mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden derMitarbeiter zu beantworten. Das Health & Wellness-Team ist weiterhinansprechbar, falls Teilnehmer irgendwelche Fragen haben oder Hilfebei der Beantwortung der Fragen benötigen(hw@theconsumergoodsforum.com ).In den zurückliegenden Jahren zeigte sich in der jährlichenUmfrage der ermutigende Fortschritt, den die Industrie gemacht hat:- In den letzten zwei Jahren wurde die Rezeptur von 200.000 Produktengeändert, um den Gehalt von Zutaten wie Zucker, Salz und Parabenenzu reduzieren- Im letzten Jahr erklärten 85 % der Konsumgüterunternehmen, dass siePartnerschaften mit gesellschaftlichen Interessenvertreterneingegangen sind- 2017 haben mehr als 1,6 Million Mitarbeiter an Gesundheits- undWellnessprogrammen teilgenommen- Ebenfalls 2017 erklärten 58 %, dass sie sich an Tafeln beteiligthaben; dabei wurden 180 Millionen Essen verteilt und mehr als77.400 Tonnen Lebensmittel gespendet.Die Ergebnisse haben aber auch offenbart, dass noch viel zu tunist, insbesondere bei der Umsetzung der von CGF formulierten "Health& Wellness Resolutions and Commitments". Das CGF ist überzeugt, dasses im eigenen Interesse der Industrie ist, an der Umfrageteilzunehmen, um die Entwicklung der Konsumgüterbranche großflächigzu beleuchten. Ein klares Bild der Industrie entsteht nur dann, wennder kollektive Fortschritt bekannt ist. Dies fördert eine gesündereErnährung und Lebensweise.Falls Ihr Unternehmen öffentlich dafür anerkannt werden will, dasses Teil der Lösung ist, beantworten Sie die einfache Umfrage vor derFrist im September 2018.Die Ergebnisse aus dem letzten Jahr werden im Ergebnisvideo zumFortschrittsbericht (https://youtu.be/e-lshwmmaBo) vorgestellt, dasmit freundlicher Unterstützung durch Deloitte produziert wurde.Weitere Informationen zu The Consumer Goods Forum finden Sieunter: http://www.theconsumergoodsforum.com.Pressekontakt:Sharon BlighDirectorHealth & WellnessThe Consumer Goods Forum: s.bligh@theconsumergoodsforum.comLee GreenDirectorCommunicationsThe Consumer Goods Forum: l.green@theconsumergoodsforum.com(+33)1-82-00-95-70Original-Content von: The Consumer Goods Forum, übermittelt durch news aktuell