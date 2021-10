The Chefs’ Warehouse-Aktie: Sehr gute Quartalsergebnisse!

The Chefs’ Warehouse (NASDAQ:CHEF) verdiente im dritten Quartal 10,44 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 124,06 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. The Chefs’ Warehouse verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 484,32 Mio. $, was einem Anstieg von 14,51 % seit dem 2. Quartal entspricht. Im 2. Quartal verdiente The Chefs’ Warehouse 4,66 Millionen Dollar, und der Gesamtumsatz erreichte 422,97 Millionen Dollar.

Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!