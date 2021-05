The Chartist: Anonymer College-Student verdient zusätzliches Geld mit dem Malen von Diagrammen!

The Chartist, dessen Stücke in seinem Etsy-Store erhältlich sind, stellt im Allgemeinen die Volatilität eines bestimmten Charts dar, wie z. B. Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) oder den Markt als Ganzes. Eines seiner beliebtesten Stücke ist ein minimalistisches Diagramm, das den Preis von Rohöl zeigt.

The Chartist liebt es, bestimmte Momente der Geschichte in seiner Kunst zu verpacken, die auch auf seinem Instagram-Account zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung