The Carlyle: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert The Carlyle per 22.12.2018, 17:29 Uhr bei 14,27 USD. The Carlyle zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir The Carlyle auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Carlyle liegt bei einem Wert von 6,27. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Asset Management" (KGV von 35,58) unter dem Durschschnitt (ca. 82 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist The Carlyle damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der The Carlyle-RSI ist mit einer Ausprägung von 72,85 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 62,12, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der The Carlyle als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 27 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 67,49 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 16,12 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".