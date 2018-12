The Cardiff Property: Aktienanalyse vom 03.12.2018: Kann das wirklich sein?

An der Börse London schloss die The Cardiff Property-Aktie am 30.11.2018 mit dem Kurs von 1775 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir The Cardiff Property einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob The Cardiff Property jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der The Cardiff Property beläuft sich mittlerweile auf 1797,67 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1775 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,26 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1823,8 GBP. Somit ist die Aktie mit -2,68 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von The Cardiff Property im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um The Cardiff Property. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. The Cardiff Property weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,92 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,24 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.