The British Land: Sind Sie dafür gewappnet?

The British Land weist am 07.05.2019, 18:11 Uhr einen Kurs von 6,02 GBP an der Börse London auf.

Unsere Analysten haben The British Land nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die The British Land-Aktie beträgt dieser aktuell 594,88 GBP. Der letzte Schlusskurs (595,2 GBP) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,05 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält The British Land somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (598,35 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,53 Prozent), somit erhält die The British Land-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird The British Land auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun The British Land anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 59,86 Punkten, was bedeutet, dass die The British Land-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: The British Land ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält The British Land eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist The British Land mit einem Wert von 28,96 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 15,17 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.