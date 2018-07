The Brighton Pier: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Am 24.07.2018 ging die Aktie The Brighton Pier an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 101 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Restaurants".Die Aussichten für The Brighton Pier haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei The Brighton Pier beträgt das aktuelle KGV 17,12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" haben im Durchschnitt ein KGV von 105,03. The Brighton Pier ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

Weiterlesen...