The Brattle Group incorpora al economista Peter Davis a su equipo en Londres

The Brattle Group incorpora al destacado economista, el doctor Peter Davis, a la práctica de competencia en LondresThe Brattle Group da la bienvenida al doctor Peter Davis a su oficina de Londres como director. Aporta una amplia experiencia en investigaciones regulatorias y de competencia, incluida la experiencia en asuntos relacionados con cárteles, acciones colectivas, fusiones y adquisiciones e investigaciones de mercado."Estamos encantados de tener a Peter a bordo para mejorar nuestras ofertas a los clientes europeos", explicó el presidente y director de Brattle, David L. Sunding. "Además de ser un economista muy respetado, el tiempo de Peter en el mundo académico y la experiencia práctica en la Comisión de Competencia del Reino Unido lo posicionan de manera única como experto"."Brattle ha creado un equipo envidiable de expertos con una amplia experiencia en agencias y otras competencias en Europa, América del Norte y Asia Pacífico. Estoy encantado de ser la última incorporación a este fantástico equipo global", afirmó el doctor Davis. "Estoy particularmente ansioso por continuar expandiendo nuestro trabajo de competencia en acciones de daños, procedimientos colectivos e investigaciones de fusiones en el Reino Unido".El doctor Davis ha ofrecido testimonio oral o escrito en asuntos ante el Tribunal de Apelación de Competencia del Reino Unido, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, la Dirección General de Competencia, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, la Comisión de Competencia, la Oficina de Comercio Justo, la Autoridad de Conducta Financiera y la Comisión de Competencia de Sudáfrica. También ha escrito sobre una variedad de temas en el espacio antimonopolio, incluido el análisis de la competencia y las reclamaciones por daños, y sus artículos se han publicado en revistas revisadas por homólogos, como TheJournal of Industrial Economics, Journal of Econometrics y RAND Journal of Economics.Antes de unirse a Brattle, el doctor Davis fue director de la oficina de Londres de una consultora económica internacional y de la práctica de competencia europea. También ha trabajado en la facultad de la London School of Economics y la MIT Sloan School of Management. El doctor Davis ha sido anteriormente director general de la Association of Competition Economics.Acerca de BrattleThe Brattle Group analiza las complejas cuestiones económicas, financieras y normativas para corporaciones, firmas legales y gobiernos en todo el mundo. Nos diferenciamos por la claridad de nuestras visiones y la credibilidad de nuestros expertos, que incluyen a los principales académicos internacionales y especialistas de la industria. Brattle cuenta con más de 400 profesionales con talento en tres continentes. Si desea más información visite la página web brattle.com.