"The Boy Next Door" mit Jennifer Lopez und Ryan Guzman im ZDF (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Mainz (ots) -Erotik und Nervenkitzel im "Montagskino" des ZDF: In demPsycho-Thriller "The Boy Next Door", der am Montag 7. Mai 2018, 22.15Uhr, als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen ist, lässt sich JenniferLopez als High-School-Lehrerin auf einen One-Night-Stand mit einemjungen Mann aus der Nachbarschaft (Ryan Guzman) ein und begibt sichdamit in Lebensgefahr.Claire Peterson (Jennifer Lopez) lebt mit dem Sohn Kevin (IanNelson) allein, nachdem ihr Ehemann Garrett (John Corbett) sie nach18 gemeinsamen Ehejahren betrogen hat. Der verschlossene Kevin wirdin der Schule gemobbt, und Claire hat keine Idee, wie sie demTeenager helfen soll. Da zieht der 19-jährige Noah (Ryan Guzman) insNachbarhaus ein. Der ebenso charmante wie selbstbewusste junge Mannfreundet sich mit Kevin an und unterstützt Claire mit kleinenHandwerksjobs. Dass sich Noah in sie verguckt hat, will Claire nichtrecht wahrhaben. Leicht alkoholisiert und frustriert nach einem Datelandet sie jedoch im Bett des jungen Mannes. Ein schrecklicherFehler, wie sich schon sehr schnell herausstellt."The Boy Next Door" ist der zweite von drei Filmen im"Montagskino" des ZDF, in deren Mittelpunkt ungewöhnliche, aufregendeLiebesgeschichten stehen. Am Montag, 30. April 2018, war bereits dieBestseller-Verfilmung "Fifty Shades of Grey" mit Dakota Johnson undJamie Dornan zu sehen. Am 14. Mai ist noch einmal Dakota Johnson Stardes "Montagskinos": In der Free-TV-Premiere der Großstadtkomödie "Howto Be Single" sucht sie in New York nach Sex, Liebe und einemPartner.Pressemappe: ly.zdf.de/qlS/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/montagskinoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell