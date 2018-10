The Body Shop und Cruelty Free International übergeben Vereinten Nationen Rekordzahl von 8,3 Millionen Unterschriften, um weltweites Verbot von Kosmetiktierversuchen durchzusetzen

New York (ots/PRNewswire) - Heute, am Welttierschutztag, legtenThe Body Shop(https://www.thebodyshop.com/en-us/about-us/against-animal-testing)und Cruelty Free International(http://www.crueltyfreeinternational.org/) dem Hauptquartier derVereinten Nationen in New York City 8,3 Millionen Unterschriftengegen kosmetische Tierversuche vor, um den Erlass einerinternationalen Konvention des Verbots von Tierversuchen zukosmetischen Zwecken, bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Agendader Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erwirken.Die Anzahl der gesammelten Unterschriften ist ein riesiger Erfolgund Höhepunkt nach einer Kampagne von mehr als 30 Jahren von The BodyShop, der ersten internationalen Beauty-Marke, die sich gegenTierversuche in der Kosmetikbranche einsetzte, und ihrem langjährigenKampagnenpartner Cruelty Free International, der ersteninternationalen gemeinnützigen Organisation, die sich der Aufgabewidmet, das Testen von Kosmetika und Inhaltsstoffen an Tieren zubeenden. Die gemeinsame Anstrengung ist die größte Petition, diejemals gegen kosmetische Tierversuche gestartet wurde und dient alsVorbild, um Unternehmen, Regierungen und Bürgern zu helfen, das Ziel12 für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goal SDG 12)voranzutreiben: Verantwortungsvoller Konsum und nachhaltigeProduktion.Lise Kingo, Executive Director des UN Global Compact, kam zum TheBody Shop, um zu besprechen, wie Unternehmen mehr tun können, umKonsumenten zur Unterstützung der Sustainable Development Goals zuengagieren und zu mobilisieren.Die Unterschriften der Petition, die von Befürwortern auf derganzen Welt in nur 15 Monaten gesammelt wurden, fordern die Länderder UN auf, internationale Rahmenbedingungen zu formalisieren, diekosmetische Tierversuche überall und ein für alle Mal beenden.Tierversuche für kosmetische Zwecke sind grausam, altmodisch,teuer und ineffizient. Heute gibt es zuverlässigere Alternativen. TheBody Shop und viele andere Unternehmen, die auf Tierversucheverzichten, verwenden in allen ihren Produkten innovative undwirksame tierversuchsfreie Inhaltsstoffe, die alle auf tierfreieMethode getestet wurden.Trotz erheblicher Fortschritte ist es in 80 Prozent der Ländernoch immer nicht verboten, Kosmetika an Tieren zu testen. CrueltyFree International schätzt, dass jedes Jahr Kosmetiktierversuche anmehr als 500.000 Tieren durchgeführt werden.Ein internationaler Erlass ist der einzige Weg, um dem Leiden derTiere ein Ende zu machen und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf derganzen Welt zu schaffen.Durch die weltweite Harmonisierung derSicherheits-Testanforderungen könnten Unternehmen unnötige Bürokratievermeiden und doppelte Tests beim Zugang zu internationalen Märktenvermeiden. Internationale Rahmenbedingungen würden einerseitsUnternehmen das Vertrauen geben, dass sie sichere und wirksameKosmetikprodukte herstellen, und gleichzeitig die Nachfrage derVerbraucher nach wirklich tierversuchsfreien Produkten befriedigen.Zudem würden internationale Rahmenbedingungen der Vision derVereinten Nationen einer Welt entsprechen, in der "Menschen inHarmonie mit der Natur leben und in denen Wildtiere und andereTierarten geschützt sind.""In nur 15 Monaten haben mehr als 8 Millionen Menschen ihreUnterschrift gegeben, weil kosmetische Tierversuche veraltet undunnötig sind", sagte David Boynton, CEO von The Body Shop. "Wir sindentschlossen, das zu Ende zu bringen, was Dame Anita Roddick 1989begonnen hat. Heute sind wir bei den Vereinten Nationen, um zu einerZusammenarbeit von Kosmetikindustrie, Zivilgesellschaft und denRegierungen aufzurufen, kosmetische Tierversuche endlich zu beenden.""Diese Kampagne zeigt, dass Verbraucher auf der ganzen Welt echteVeränderungen sehen wollen", sagte Jessie Macneil-Brown, Global Headof Activism im The Body Shop. "Wir freuen uns darauf, mit denVertretern der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um dies zuverwirklichen.""Ein internationaler Erlass ist die einzige Möglichkeit, demLeiden von Tieren endlich ein Ende zu machen", sagte Michelle Thew,CEO von Cruelty Free International. "Die Petition zeigt, dassMenschen auf der ganzen Welt wollen, dass mit dieser Praxis Schlussgemacht wird.""Diese Initiative zeigt das Potenzial von Marken, Kunden zumobilisieren, um die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) zuunterstützen, und wie durch die Kombination von Geschäftsinnovation,Politik und Macht der Konsumenten echte Veränderungen erreicht werdenkönnen", sagte Lise Kingo. "Die nachhaltigen Entwicklungsziele gehenuns alle etwas an und wir freuen uns darauf, mit The Body ShopBranchenwissen und Erkenntnisse darüber auszutauschen, wie manVerbraucher zu kollektiven Maßnahmen anspornen kann."Verbraucher können sich an der Kampagne beteiligen, indem sie ander Online-Rallye unter www.thebodyshop.com/against-animal-testingteilnehmen und ihre Unterstützung durch die Verwendung von#ForeverAgainstAnimalTesting zum Ausdruck bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/754556/The_Body_Shop_Cruelty_Free_International.jpgPressekontakt:Maeve Atkinsmaeve.atkins@thebodyshop.comKamali Burkekburke@fenton.comOriginal-Content von: The Body Shop; Cruelty Free International, übermittelt durch news aktuell