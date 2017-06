The Body Shop und Cruelty Free International starten Kampagne für einen weltweiten Stopp von Tierversuchen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe (FOTO)

Düsseldorf (ots) -The Body Shop startet heute eine neue Kampagne, die bis 2020 einweltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zweckendurchsetzen will. Dies würde die Kosmetikindustrie revolutionierenund Millionen von Tieren auf der Welt schützen. Gemeinsam mit CrueltyFree International, der führenden Non-Profit-Organisation im Kampfgegen Tierversuche, wird The Body Shop den Vereinten Nationen einePetition vorlegen. Ziel ist, dass die Vereinten Nationen eineinternationale Konvention erlassen, die Tierversuche zu kosmetischenZwecken verbietet.Nach wie vor können Tierversuche in weiten Teilen der Welt nichtausgeschlossen werden. In mehr als 80 Prozent der Länder gibt esbislang keine gesetzlichen Regelungen, die Tierversuche für Kosmetikverbieten. Und dies, obwohl in den meisten Staaten keine Tierversuchevorgeschrieben sind, es zuverlässige alternative Testmethoden gibtund Kosmetikunternehmen wie The Body Shop innovative und effektivetierfreundliche Inhaltsstoffe verwenden. Schätzungen von Cruelty FreeInternational zufolge werden jedes Jahr immer noch 500.000 Tiere zuVersuchen in der Kosmetikindustrie herangezogen. Es ist zudem nienachgewiesen worden, dass herkömmliche Tierversuche sinnvoll sind, umdie Sicherheit von kosmetischen Produkten und Inhaltsstoffen zubelegen. Moderne Alternativmethoden, wie zum Beispiel künstlichhergestellte menschliche Haut, sind heute meist ebenso effektiv wiedie Tierversuche, die sie ersetzen, und werden von den Behördenanerkannt.Jessie Macneil-Brown, Senior Manager International Campaigns andCorporate Responsibility, The Body Shop, sagt: "The Body Shop ist derfesten Überzeugung, dass kein Tier für kosmetische Produkte leidensoll. Wir glauben, dass Tierversuche für Produkte und Inhaltsstoffeüberholt, grausam und überflüssig sind. Daher starten wir gemeinsammit Cruelty Free International die größte Kampagne, die es jemalsgegeben hat, mit dem ehrgeizigen Ziel, ein weltweites Verbot vonTierversuchen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffedurchzusetzen. Diese Kampagne führt zu Ende, was wir in den1980er-Jahren begonnen haben." Jessie Macneil-Brown ruft alleMenschen, denen Tierschutz am Herzen liegt, auf der ganzen Welt dazuauf, sich der Kampagne anzuschließen und die Petition zuunterzeichnen: "Unser Ziel ist, acht Millionen Unterschriften zusammeln. Die Petition werden wir den Vereinten Nationen übergeben, umden Erlass eines globalen Verbotes von Tierversuchen für kosmetischeProdukte und Inhaltsstoffe zu erreichen. Mit einer internationalgeltenden Regelung wüssten Verbraucher endlich mit Sicherheit, dassalle kosmetischen Produkte, die sie kaufen, tierfreundlich sind."Michelle Thew, CEO of Cruelty Free International, bestätigt: "DieVerbraucher sind sehr verunsichert, wenn es um Tierversuche geht.Überall auf der Welt wollen die Menschen, dass diese grausame Praxisendlich aufhört. Gleichzeitig ist die aktuelle Gesetzgebung einFlickenteppich aus unterschiedlichen Regelungen - mit einigen sehrgroßen Lücken. Wir wissen jedoch: Ein einziger Test kann hunderte vonTieren involvieren. Selbst wenn nur ein einziges Unternehmen oder eineinziges Land auf Tierversuche zurückgreift, kann dies großeAuswirkungen auf das Leben von Tieren haben. Da in 80 Prozent derLänder auf der Welt Tierversuche für Kosmetika erlaubt sind, ist einglobales Verbot der einzige Weg, wie wir endgültig verhindern können,dass Tiere leiden müssen. Daher freuen wir uns sehr, dass CrueltyFree International und The Body Shop gemeinsam mit dieser Kampagnedafür kämpfen, Tierversuche zu kosmetischen Zwecken für immer zuverbieten."Die Petition kann online oder in jedem der 3.000 The Body Shop®Geschäfte weltweit unterzeichnet werden. Verbraucher werden gebeten,in den sozialen Medien unter #ForeverAgainstAnimalTesting auf dieKampagne aufmerksam zu machen.Über The Body ShopDie weltweit agierende Beauty-Marke The Body Shop wurde 1976 vonAnita Roddick in Brighton, England, gegründet. The Body Shop bietethochwertige, von der Natur inspirierte Hautpflege-, Haarpflege- undMake-up-Produkte an, die ethisch und nachhaltig produziert werden.Ziel des Unternehmens ist es, positiven Wandel in der Weltherbeizuführen. The Body Shop war Wegbereiter der Philosophie, diedas Unternehmen heute noch antreibt: Business hat die Kraft Gutes zutun. Zu The Body Shop gehören weltweit mehr als 3.000 Geschäfte inüber 60 Ländern. In Deutschland und Österreich ist das Unternehmenmit 119 Geschäften vertreten.The Body Shop gegen TierversucheThe Body Shop ist das erste globale Kosmetikunternehmen, das sichseit 1989 aktiv für ein Verbot von Tierversuchen in derKosmetikindustrie einsetzt. Damit ist The Body Shop Wegbereiter deseuropaweiten Verbotes im Jahr 2013. Die Kampagne, die gemeinsam mitCruelty Free International geführt wurde, sammelte 1 MillionUnterschriften und bewirkte große Fortschritte imasiatisch-pazifischen Raum.Über Cruelty Free InternationalCruelty Free International zählt zu den ältesten undanerkanntesten Tierschutzorganisationen der Welt. Die Organisationgilt als Autorität in allen Fragen zu Tierversuchen und agiert alsBerater und Gutachter im Auftrag von Regierungen, Journalisten,Unternehmen sowie Behörden. Sie ist die erste großeNon-Profit-Organisation, die schon in den 1970er-Jahren gegenTierversuche in der Kosmetikindustrie kämpfte. 