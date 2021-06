The Body Shop kündigt an, bis 2023 zu 100 % vegan zertifiziert zu sein und führt ein Nachfüllsystem ein

London (ots/PRNewswire) - Das engagierte Beauty-Unternehmen wird die erste Beauty-Marke weltweit sein, die in den nächsten zwei Jahren 100 Prozent ihrer Produktformulierungen von The Vegan Society zertifizieren lässtThe Body Shop gab heute bekannt, dass bis Ende 2023 sein gesamtes Sortiment an Produkt-Rezepturen* von The Vegan Society zertifiziert sein und das Vegan Trademark tragen wird. The Body Shop war auch das erste Kosmetikunternehmen, das sich 1989 gegen Tierversuche in der Kosmetik einsetzte, denn das Unternehmen vertrat den Grundsatz, dass die Schönheit nicht auf Kosten des Wohls der Tiere gehen sollte.Die Vegan Society ist die weltweite Referenz bei der Zertifizierung eines Produkts als vegan und sie geht bei der Zertifizierung, bei der sie jeden Lieferanten und Hersteller von Rohstoffen überprüft, äußerst gründlich vor. Das sind bei The Body Shop über 3.700 Rohstoffe. Derzeit sind 60 % der Body Shop Produkte vegan.Das Unternehmen hat außerdem angekündigt, dass es in diesem Jahr die ehrgeizige Einführung von Nachfüllstationen in 500 Geschäften weltweit starten wird. Im Jahr 2022 folgen weitere 300 Geschäfte. The Body Shop wird außerdem sein In-Store-Recycling-Programm "Return, Recycle and Repeat" bis Ende 2021 auf 800 Filialen in 14 Märkten ausweiten.Lionel Thoreau, Global Brand Director bei The Body Shop sagt: "100% vegan zu werden ist ein natürlicher Schritt für uns und vegane Schönheitsprodukte sind die nächste wichtige Etappe bei unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dies und unsere weltweiten Nachfüll- und In-Store-Recycling-Programme machen The Body Shop attraktiv für ethisch denkende Kunden."Chantelle Adkins, Director of Business Development bei The Vegan Society kommentiert: "Das Bestreben von The Body Shop, eine 100-prozentige Vegan-Zertifizierung für ihr umfangreiches Portfolio an Rezepturen zu erhalten, belegt ihr konsequentes Engagement, das Beste an wirksamen und umweltfreundlichen Produkten zu liefern."Zu der Nachfüll-Initiative sagte Thoreau: "Wir wollen, dass Nachfüllpackungen zum Mainstream werden - einfach und für jeden zugänglich. Dies ist nur die erste Etappe unseres 5-Jahres-Plans zur Einführung von Nachfüllstationen auf der ganzen Welt."* Bis Dezember 2023 wollen wir alle unsere Produktrezepturen von der Vegan Society zertifizieren lassen. Es ist möglich, dass alte Rezepturen, die nicht von The Vegan Society zertifiziert wurden, zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Markt sind, da das Inventar dieser Produkte aufgebraucht wird.The Body Shop International (https://www.thebodyshop.com/en-gb/about-us/a/a00001)The Vegan Society (https://www.vegansociety.com/about-us)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523091/The_Body_Shop_refill_stations.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1523089/The_Body_Shop_Vegan_Society.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1523090/The_Body_Shop_refills.jpgPressekontakt:thebodyshop@thefourthangel.com+44(0)7813 052330Original-Content von: The Body Shop, übermittelt durch news aktuell