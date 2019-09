Das The Biltmore Mayfair bringt zeitgenössischen Luxus in Londons exklusivstes Viertel (FOTO)

London, Vereinigtes Königreich (ots) -Europas erstes LXR Hotels & Resorts eröffnet am Grosvenor Square.Der mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Star-Gastronom JasonAtherton zeichnet für das Restaurantkonzept verantwortlich.Das The Biltmore Mayfair eröffnet heute als erstes Hotel der LXRHotels & Resorts, der Luxuskollektion der Hilton Hotels, in Europa.Das Hotel, das über 307 luxuriöse Zimmer verfügt, kombiniertatemberaubende Ausblicke auf die Gärten des Grosvenor Square mitinnovativen kulinarischen Konzepten des Michelin Star-GastronomsJason Atherton - so entsteht ein urbanes Refugium im Herzen vonLondons Stadtviertel Mayfair.Die Luxusoase in renommierter Nachbarschaft vereint den Stil des20. Jahrhunderts mit modernen architektonischen Details. Gäste, dieauf der Suche nach einem besonderen Rückzugsort sind, können eine der57 wunderschön gestalteten Suiten buchen, in denen zu besonderenAnlässen individuell bestickte Kissenbezüge und monogrammierteBademäntel bereitliegen. In allen Bädern finden sich typischbritische Pflegeprodukte von Penhaligon. Anstelle einertraditionellen Minibar haben Besucher, die eine der achtSignature-Suiten des Hotels buchen, Zugang zu einem mit Lederbezogenen und Champagnerflaschen gefüllten Kabinett. Auch diejüngsten Bewohner der Hotelsuiten werden mit einem eigenemBademantel, bunten Zahnbürsten und dem Zugang zu einer kostenlosen,alkoholfreien Minibar ausgiebig verwöhnt.Das The Biltmore Mayfair begeistert darüber hinaus mit den in derHauptstadt begehrten Restaurantkonzepten des weltbekannten GastronomsJason Atherton:- The Betterment bietet ein saisonales Menü mit Fisch und Fleischaus der Region bis hin zu klassischen Salaten und veganen Gerichten.- The Pine Bar ist eine raffinierte Bar, die klassische Cocktails,außergewöhnliche Weine und leckere Snacks serviert.- The Tea Lounge in der Hotellobby verwöhnt Gäste mit einem derbesten Nachmittagstees Londons sowie einer Auswahl an hausgemachtenSandwiches. Die dazugehörige Writer's Corner bietet eine Auswahlsüßer Köstlichkeiten, wie Dorset-Gewürzapfelkuchen undZitronen-Lavendel-Macarons.- The Terrace befindet sich im Herzen des Hotels. Der ganzjähriggeöffnete Außenbereich ist umgeben von Blumenarrangements undLichterketten, was ihn zum perfekten Ort für ein Dinner unter LondonsSternenhimmel macht.Das Hotel ist ein dekadenter Rückzugsort, um das Beste, was Londonzu bieten hat, zu erleben. Zahlreiche Wahrzeichen befinden sichdirekt vor der Haustür, darunter die Maßschneiderei Savile Row unddie exklusiven Einzelhändler der Bond Street."Wir freuen uns sehr, das The Biltmore Mayfair als Europas erstesHotel der LXR Hotels & Resorts am renommierten Grosvenor Square inLondon zu eröffnen", sagt Simon Vincent, Präsident, EMEA, Hilton."Mayfair bietet zeitgenössischen Komfort, außergewöhnlicheGastfreundschaft und exzellente Speisen von Chefkoch Jason Atherton -das alles in einer Umgebung, die den Zeitgeist des britischen Luxusrepräsentiert."Jason Atherton zeichnet verantwortlich für die Speisen- undGetränkeauswahl der umfangreichen Veranstaltungsräume des Hotels,einschließlich des 500 Quadratmeter großen Ballsaals. Dieser eignetsich für Großveranstaltungen, Hochzeiten oder Cocktailempfänge mitPlatz für bis zu 700 Gäste. Für intimere Veranstaltungen bieten dieWaterloo- und Manhattan-Suiten Platz für bis zu 80 und 100 Gäste,während sich die Kendal-Suite perfekt für bis zu 40 Personen eignet.Das Hotel verfügt ebenfalls über einen hochmodernen Fitnessraum."Der außergewöhnliche, einzigartige Service, den es in allen LXRHotels & Resorts gibt, gepaart mit der persönlichen Aufmerksamkeitdes The Biltmore Mayfair ist unvergleichlich", sagt Feisal Jaffer,Global Head der LXR Hotels & Resorts. "Wir freuen uns darauf, einenunverwechselbaren Ort zu schaffen, an dem unsere Gäste das Beste vonLondon erleben können."Das The Biltmore Mayfair ist nach dem Habtoor Palace Dubai, LXRHotels & Resorts das zweite Hotel in der Sammlung der Luxushotels vonHilton. Mit der Eröffnung des Habtoor Palace Dubai feierte die Markeim August 2018 ihre Weltpremiere.Das The Biltmore Mayfair, LXR Hotels & Resorts ist Teil von HiltonHonors, dem preisgekrönten Treueprogramm für die 17 verschiedenenHotelmarken von Hilton. Mitglieder, die direkt buchen, habensofortigen Zugriff auf Vorteile, einschließlich eines flexiblenZahlungssystems, einem exklusiven Mitgliederrabatt, kostenlosemStandard W-LAN und der mobilen Hilton Honors App. Wer direkt beiHilton.com, über die Hilton Honors App oder andere offizielleHilton-Kanäle bucht, erhält weitere Vergünstigungen und einePreisgarantie.Das Hotel befindet sich am 44 Grosvenor Square, London, W1K 2HP.Für weitere Informationen oder zur Reservierung können Reisendethebiltmoremayfair.com besuchen oder +44 (0) 20 762 99400 anrufen.Das The Biltmore Mayfair, LXR Hotels & Resorts ist im Besitz vonMillennium & Copthorne Hotels Plc und wird von Hilton verwaltet.Weitere Informationen über die LXR Hotels & Resorts finden Sie unterhttp://newsroom.hilton.com/.Über die LXR Hotels & ResortsLXR Hotels & Resorts ist die Luxusmarke von Hilton. JederHotelstandort bietet ein einzigartiges Reiseerlebnis, das auf denOrt, die Geschichte und die Tradition zurückzuführen ist. Die LXRHotels & Resorts befinden sich an den attraktivsten Orten der Welt -legendäre Luxusimmobilien wurden zu einem Netzwerk an Hotelsverbunden, das sich durch besonderen Service und luxuriöse Erlebnissefür die Gäste auszeichnet. Die LXR Hotels & Resorts sind Teil vonHilton und deren Bonusprogramm Hilton Honors.Besuchen Sie www.lxrhotels.com, um mehr zu erfahren.Über HiltonHilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätigesHotelunternehmen mit einem Portfolio von 17 erstklassigen Marken, diemehr als 5.900 Hotels mit über 939.000 Zimmern in 114 Ländern undRegionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, dasgastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, und hat sich so einenPlatz in der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt im Jahr 2018verdient. In seiner 100-jährigen Geschichte hat Hilton über 3Milliarden Gäste beherbergt. 