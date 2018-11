The Bank of Nova Scotia Aktie, Canadian Pacific Railway Aktie und Canadian National Railway Aktie: Diese Aktien im S&P/TSX Composite-Index haben heute Trendsignale

Der S&P/TSX Composite-Index notiert mit 15014.01 Punkten aktuell (Stand 22:01 Uhr) fast gleich (+0.01 Prozent). Der Umfang der Anleger-Diskussionen im S&P/TSX Composite zeigt nur ein geringes Nachrichtenaufkommen an, die Stimmung ist allerdings im Keller! Was sind die meistdiskutierten Aktien und wie ist die Anleger-Stimmung bei diesen Titeln?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über The Bank of Nova Scotia, Canadian Pacific ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sentiment Investor.