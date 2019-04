The: Anleger aufgepasst!

The, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Finanzwerte", notiert aktuell (Stand 12:47 Uhr) mit 2,31 USD leicht im Plus (+0.43 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Die Aussichten für The haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die The derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,12 USD, womit der Kurs der Aktie (2,3 USD) um +8,49 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,25 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,22 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der The wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der The liegt im Mittel wiederum bei 3 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,3 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 30,43 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der The insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei The beträgt das aktuelle KGV 5,9. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 34,68. The ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.