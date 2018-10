The AlixPartners Defense Study 2018: Die europäische Verteidigungsindustrie zwischen steigenden Budgets und wachsendem Konsolidierungsdruck

München (ots) -- Europäische Verteidigungsausgaben wachsen seit 2014kontinuierlich um 2,5% p.a. und erreichen 246 Mrd. Euro (2017)- Budget in Deutschland erreicht 2017 den höchsten Wert seit 1999(39 Mrd. Euro)- Für europäische Verteidigungsunternehmen ist der europäischeExportmarkt bislang eher nachrangig- Gemeinsame europäische Verteidigungspolitik könnte Zahlunterschiedlicher Waffensysteme von rund 180 auf etwa 30verringern- Europäer verbessern EBIT-Marge auf 6% (2017), bleiben aberdeutlich hinter US-amerikanischen Wettbewerbern zurück (12,6%)- Digitalisierung der Fertigung sowie länderübergreifendeAllianzen können Schlüssel für mehr Wachstum, Innovation undProfitabilität seinDie europäische Verteidigungsindustrie steht vor einem schwierigenSpagat. Einerseits steigen mit zunehmenden geopolitischen Risiken dieVerteidigungsbudgets. Die Absatzchancen wachsen auch in deneuropäischen Ländern. Andererseits nimmt der Konsolidierungsdruck aufdie Europäer weiter zu, weil sich der Aufbau einer gemeinsamenSicherheits- und Verteidigungspolitik beschleunigt. Erschwerend kommthinzu, dass die kostenintensive Entwicklung neuer technologischerLösungen dringender wird und die Branche bei der Digitalisierung derFertigung den Anschluss zu verlieren droht. Dies sind zentraleErgebnisse der heute veröffentlichten "AlixPartners Defense Study2018". Für diese hat die global agierende Beratung über mehrereMonate hinweg Interviews mit Industrieexperten geführt, die Brancheanalysiert und öffentlich zugängliche und eigens erhobene Datenausgewertet.Im Jahr 2017 haben die Europäer für Verteidigung rund 246 Mrd.Euro ausgegeben, 17 Mrd. Euro mehr als noch 2014 (+7,5%). Von 2009bis 2014 waren die Verteidigungshaushalte noch jährlich umdurchschnittlich 2,4% zurückgegangen. Im Vergleich zu deneuropäischen Partnern erhöhte Deutschland sein Budgetüberdurchschnittlich um 10,3% - von 35 Mrd. Euro (2014) auf 39 Mrd.Euro (2017). Damit erreichte es den höchsten Wert seit fast zwanzigJahren. Wie die meisten europäischen NATO-Staaten bleibt Deutschlandaber mit 1,24 Prozentpunkten weit vom Bündnis-Ziel entfernt, 2% desBruttoinlandsproduktes für Verteidigung aufzuwenden.Verteidigungsindustrie nutzt europäische Absatzchancen noch nichthinreichendMit der Ausweitung ihrer Budgets folgen die Europäer dem globalenTrend hin zu mehr Militär- und Sicherheitsausgaben. Seit 2014 steigenihre Verteidigungshaushalte sogar deutlich stärker als der weltweiteDurchschnitt (+7,5% vs. +2,7%). Gründe dafür sind vor allem diewachsenden Risiken im Verhältnis zu Russland, sowie der Druck, dendie USA auf die europäischen NATO-Partner ausüben, mehr militärischeEigenverantwortung zu übernehmen. Die europäischen Unternehmen derVerteidigungsindustrie profitieren davon jedoch nicht in dem Maße,wie man es erwarten könnte. Zwar setzen sie mehr um: 2014 waren esnoch 80 Mrd. Euro, 2016 schon 85 Mrd. Euro. Zielregionen, vor allembritischer und französischer Unternehmen, sind aber außer ihrenjeweiligen Heimatmärkten in erster Linie die Nah-Ost-Länder. Derintraeuropäische Austausch von Verteidigungsgütern bleibt hingegentrotz steigender Budgets vergleichsweise gering. So gingen von2013-2017 etwa nur gut 10% der französischen Waffenexporte ineuropäische Länder, 25% aber nach Ägypten. Großbritannien führteknapp 5% nach Europa aus, fast 50% aber nach Saudi-Arabien. Einengewichtigen Anteil europäischer Zielländer haben lediglich diedeutschen Exporteure mit annähernd 30%. "Die europäischeVerteidigungsbranche nutzt die sich mit den staatlichen Mehrausgabenbietenden Absatzchancen noch nicht besonders intensiv. Zum Teilscheinen nationalstaatliche Befindlichkeiten eine Rolle zu spielen:Man sieht den europäischen Partner eher als Konkurrenten zurheimischen Industrie. Zum Teil weichen die Europäer auch aufVerteidigungssysteme US-amerikanischer Provenienz aus, weil es keineeuropäische Lösung gibt oder aber die US-Industrie über einen zumTeil deutlichen technologischen Vorsprung verfügt. DieRahmenbedingungen für die europäische Industrie verändern sichallerdings grundlegend: Politische Initiativen zur gemeinsamenVerteidigungspolitik schaffen vollkommen neue Voraussetzungen. Diesich daraus ergebenden Chancen sollte die Industrie nutzen", sagtStefan Ohl, Managing Director und Defense-Experte bei AlixPartners.PESCO und EDF erhöhen KonsolidierungsdruckMit dem nahenden Ausscheiden Großbritanniens aus der EU sowie demDrängen der USA auf eine stärkere militärische Eigenständigkeit derEuropäer beschleunigt sich der Aufbau einer gemeinsamen Sicherheits-und Verteidigungspolitik. Beschlüsse wie die im Dezember 2017unterzeichnete "Ständige Strukturierte Zusammenarbeit" ("PermanentStructured Cooperation", PESCO) wirken sich massiv auf die Industrieaus. Sie soll bei Verteidigungsprojekten verstärkt länderübergreifendkooperieren. Man zielt auf mehr Interoperabilität zwischen denEU-Staaten, will also die Einsatzfähigkeit multinationaler Verbändedurch die Verzahnung von Verteidigungsstrukturen und -systemenverbessern. Reduziert werden sollen dafür vor allem die in Europaeingesetzten unterschiedlichen Hauptwaffensysteme. Deren Zahl soll umgut 80% sinken, von derzeit rund 180 auf circa 30, und sich damit aufUS-amerikanisches Niveau zubewegen. Bei den Europäern sind aktuellbeispielswiese 37 unterschiedliche Kampf- und Schützenpanzer imEinsatz, bei den US-Streitkräften sind es 3. Bei Fregatten undZerstörern (29 vs. 4) und Kampfflugzeugen (20 vs. 6) ist dieDifferenz ebenfalls immens. Für Unternehmen derVerteidigungsindustrie bedeuten diese Entwicklungen großeHerausforderungen, bringen aber auch eine Vielzahl an Chancen mitsich. Denn mit PESCO wollen 25 EU-Mitgliedstaaten - Dänemark, Maltaund Großbritannien haben die bindende Vereinbarung nicht gezeichnet -die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Industrie erhöhen und sie auchtechnologisch für aktuelle und künftige Herausforderungen rüsten.Dazu planen die Partner den Investitionsanteil imGesamtverteidigungshaushalt auf 20% zu steigern. 2017 lag dieserAnteil etwa in Deutschland bei 13,75%. Zudem werden zweitensgemeinsame zwischenstaatliche Verteidigungsprojekte von denRegierungen verstärkt unterstützt. 17 wurden bereits angekündigt.Drittens soll der Anteil an Forschung und Entwicklung künftig 2% derGesamtausgaben ausmachen. Zusätzliche Mittel kommen aus dem 2017geschaffenen Europäischen Verteidigungsfonds (European Defense Fund,EDF). Die EU und ihre Mitgliedsstaaten stellen dafür von 2017 bis2020 insgesamt rund 2,5 Mrd. Euro bereit. Ab 2021 sind sogar 5,5 Mrd.Euro jährlich vorgesehen. Der EDF soll seine F&E-Mittelausschließlich in gemeinsame, länderübergreifendeVerteidigungsprojekte investieren. Im Fokus stehen Drohnen,strategische Frühaufklärung, Systeme zum Schutz von Soldaten sowiedie Ausrüstung von Soldaten. "Mit PESCO und EDF erhält dieeuropäische Verteidigungsindustrie neue Spielregeln in ihrenjeweiligen Heimatstaaten und in den Absatzmärkten der EU. Wenn siedie sich bietenden Chancen nutzen will, müssen die Unternehmenverstärkt auf Allianzen untereinander setzen. Das können Forschungs-und Entwicklungskooperationen sein, aber auch strategischeZusammenschlüsse", sagt AlixPartners-Vice-President undVerteidigungsexperte Philipp Presslauer. Dieser Trend hat dieEuropäer bereits erfasst. Airbus und Dassault kooperieren etwa beider Entwicklung eines neuen Luftkampfsystems, Nexter und KMW arbeitengemeinsam an einem europäischen Kampfpanzer.Margen europäischer Unternehmen deutlich niedriger als die derUS-WettbewerberDiese grundlegenden Veränderungen treffen eine Industrie, dieohnehin vor Herausforderungen steht. Die Digitalisierung vor allemder Fertigungsprozesse ist im Branchenvergleich noch nicht besondersweit fortgeschritten. Die Profitabilität von Unternehmen, die sichbereits digital zukunftsfähig aufgestellt haben, liegt nachBerechnungen von AlixPartners aber um mehr als 15% höher als die derunzureichend digitalisierten Wettbewerber. Die Digitalisierung könntealso neue Ertragschancen eröffnen. Zwar gelang es den europäischenTop-Unternehmen der Verteidigungsindustrie in den vergangenen Jahrenihre Margen zu verbessern - die EBIT-Marge stieg von 2013 bis 2017von 4% auf 6% -, sie bleiben aber noch immer deutlich unter denVergleichswerten der US-amerikanischen Player. Diese erreichten 12,6%(2017) nach 11,7% (2013). Zugleich treiben neueVerteidigungsstrategien und eine veränderte Kriegsführung dieNachfrage nach technologischen Lösungen, die Künstliche Intelligenzoder autonome Antriebssysteme einschließen. Dafür notwendigekostenintensive Entwicklungsprojekte dürften die Margen zusätzlichbelasten."Für die Unternehmen der Verteidigungsindustrie gibt es aktuellsehr viele Chancen. Nutzen können sie diese aber nur, wenn sie sichschnell und überlegt transformieren. Sie sollten dazu ihreProfitabilität etwa durch Kostensenkungsprogramme steigern, dieHerausforderung der Digitalisierung annehmen, zielgerichtet dierichtigen Partner für länderübergreifende Allianzen finden und dasPotenzial des europäischen Absatzmarktes voll erschließen. Die Verteidigungsunternehmen Europas könnten damit zu Gewinnern des Wandels werden", resümiert AlixPartners-Experte Stefan Ohl. 