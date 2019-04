"The Accountant": Ben Affleck ist der gefährlichste Buchhalter der Welt in der Free-TV-Premiere am 7. April auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -02. April 2019. Wenn "Batman" Ben Affleck einen Buchhalter spielt,dann sicher keinen gewöhnlichen. Als hochbegabter, aber sozialgestörter Christian Wolff ist er der Wirtschaftsprüfer dergefährlichsten Kriminellen der Welt. Der notorisch menschenscheueAutist lebt ständig auf der Flucht. Doch dann verliebt er sich beieinem Job in die junge Angestellte Dana ("Pitch Perfect"-Star AnnaKendrick). Als diese durch seine Schuld in die Schusslinie einesKillerkommandos gerät, zeigt das Mathe-Genie, dass es seineRechnungen auch auf sehr blutige Weise begleichen kann ... ProSiebenzeigt "The Accountant" am Sonntag, 7. April 2019, um 20:15 Uhr zumersten Mal im Free-TV."The Accountant" (OT: "The Accountant") Am Sonntag, 7. April 2019,um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: ThrillerRegie: Gavin O´ConnorPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice PresidentKommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 ·D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unterwww.p7s1-pr.de .Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell