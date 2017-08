TheLotter.com: Verkauf von US Powerball Tippscheinen steigt um 740%, auf Grund des 650$ Mio. Jackpots!

Berlin (ots/PRNewswire) -Der renommierte Lotto Tippschein Kurierdienst berichtet: "Verkaufübersteigt alle unsere Erwartungen"Die 650$ Millionen US Powerball Ziehung am Mittwoch dem 23. Augustsorgt nicht nur in den USA für Schlagzeilen- das Powerball Fieber istzu einem weltweiten Phänomen geworden. " Die meisten Powerball Fanskommen aus Kanada, Australien, West- und Mitteleuropa.", berichtetder TheLotter.com, " doch wir sehen auch einen starken Zuwachs vorallem in Südamerika, Afrika und in Ländern in denen Russischgesprochen wird."TheLotters Sprecher Austin Weaver teilt in einem Interview mit: "Der TheLotter wuchs in den letzten Jahren stetig an, doch wirverkauften seit dem Januar 2016, als es einen 1.6$ Milliarden Jackpotzu gewinnen gab, nicht mehr so viele Tippscheine (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-powerball/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=PowerballPage&utm_campaign=PR_US650M_PB_2017_08_21_DE) wie in den letzten Tagen. In dieser Woche überstiegder Verkauf auch in Europa und Südamerika alle unserer Erwartungen."Der TheLotter erfreute sich besonderer Beliebtheit als ein Mannaus dem Irak, im Dezember 2015 einen 6.4$ Mio. Jackpot über denService abkassierte.Nach der erfolgreichen Gewinnauszahlung in Oregon, führte derTheLotter eine großangelegtes Netzwerk an Zweigstellen ein, die esermöglicht sicher und seriös US Lotto Tippscheine direkt in denVereinigten Staaten zu kaufen.Spieler aus dem Ausland können somit ohne Probleme und legal,Powerball Tippscheine einkaufen. In den offiziellen PowerballSpielregeln steht deutlich: " Sie müssen kein US Staatsbürger oderEinwohner der Vereingten Staaten sein, um bei der Lotterie mitspielenzu können." Desweiteren da die Lotto Tippscheine in Oregon aufbewahrtwerden, wird auch die Regel, die verbietet Lotto Tippscheine über dieGrenzen hinweg mitzunehmen, nicht gebrochen. Der original Tippscheinwird in den USA gekauft, eine Kopie des Scheines steht dem Besitzerzur Verfügung, doch der Lottoschein bleibt die ganze Zeit über in denUSA.Bisher gewannen,seit dem Jahre 2002 über den Lotto Kurierdienst ,der offizielle Lotto Tippscheine für seine Kunden einkauft über 90$Mio. Dollar. Im Jahre 2015 gewann, ein Kunde aus dem Irak einen 6.4$Mio. Jackpot . Im letzten Jahr gab es Powerball Gewinner aus Kanada,El Salvador und Australien. Außerdem Gewann ein Chauffeur aus Moskau,letztes Jahr den österreichischen Lotto Jackpot. Alle großenGewinnergeschichten finden Sie hier (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=Canada&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_US650M_PB_2017_08_21_DE).Pressekontakt:theLotter MediaTel: +44-20-3150-0476E-Mail: media@thelotter.comOriginal-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell