TheHumble.Co: Der nächste kleine Schritt für eine große Sache! - Humble Interdentalbürsten aus Bambus - (FOTO)

München (ots) -Das schwedische Unternehmen TheHumble.Co verbindet Zahnhygiene mitNachhaltigkeit und Umweltschutz. Neben den beliebtenBambuszahnbürsten für Erwachsene, Humble Brush, und für Kinder,Humble Kids, sowie der dazugehörigen Zahnpasta Humble NaturalToothpaste gibt es jetzt eine weitere Neuheit aus "The World ofHumble"!HUMBLE INTERDENTALBÜRSTEN AUS BAMBUS - ZahnzwischenraumbürstenDort, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, helfen kleine Bürstchenfür die Zahnzwischenräume, in denen Bakterien schnell für Karies undZahnfleischentzündungen sorgen können. Auch bei diesem Humble Produktstehen Nachhaltigkeit & Umweltschutz an oberster Stelle. So bestehtder Stiel der kleinen Bürstchen zu 100% aus Bambus, dem weltweit amschnellsten nachwachsenden Rohstoff. Dieses Gras hinterlässt keinedauerhaften Spuren bei der Ernte und darüber hinaus einen dergeringsten CO2 Fußabdrücke. Auch hier wurde darauf geachtet, dass dieVerpackung komplett recycelbar ist. Dem sozialen Engagement vonTheHumble.Co entsprechend, wird ein Teil des Verkaufserlöses durchdie Humble Smile Stiftung in Projekte zur Förderung der Zahnhygienebei Kindern in ärmeren Ländern gesteckt.Die Humble Interdentalbürsten aus Bambus gibt es in vierverschiedenen Stärken: 0, 2, 3 und 4, so dass eine gründlicheReinigung des auch noch so kleinen Zwischenraums ermöglicht wird.Wofür braucht man Interdentalbürsten?Das tägliche Zähneputzen mit einer Zahnbürste sollte zumindestmorgens und abends ein unverzichtbares Ritual zum Schutz der Zähnesein. Aber welche Borstenlänge oder -stärke auch immer hierfüreingesetzt wird: die kritischen Stellen zwischen den Zähnen werdendamit nicht erreicht! Gerade hier entstehen jedoch bakterielleZahnbeläge (Plaque), die zu Karies führen und sogarZahnfleisch-probleme auslösen können. Daher ist es unbedingt nötig,zumindest 1mal täglich zusätzlich die Zahn-Zwischenräume zu reinigen.Die Interdental-Bürste wird dafür in den Zwischenraum geschoben undvor- und rückwärts bewegt. Wasser reicht dafür aus, Zahnpasta istnicht unbedingt vorteilhaft.Die Humble Interdentalbürste gibt es in 4 Größen bei amazon.desowie in den Filialen von Globus und Real - UVP: 3,99 EUR THE WORLD OF HUMBLE: HUMBLE BRUSH- für die nachhaltige und vegane Zahnhygiene!-Zur täglichen Zahnpflege gibt es für alle, denen unser Planet amHerzen liegt, die vegane und nachhaltige Humble Brush. Mit einemStiel aus 100% Bambus und in einer komplett recycelbaren Verpackungkann jeder seinen Teil dazu beitragen, die Plastikberge zu reduzieren- der erste kleine Schritt für eine große Sache!Bambus, eine Gras-Art, hat erneuerbare Eigenschaften, dieHolzbäume nicht haben. So kann eine Bambus-Pflanze bereits nach 3-6Jahren geerntet werden und braucht keine Zugabe von Dünger oderPestiziden. Im Kampf gegen Klimaveränderungen spielen die Wälder einetragende Rolle bei der Erhaltung der Carbon-Neutralität. Auch Bambusträgt zur Einlagerung von Carbon bei und spielt eine bedeutende Rollebei der Entfernung von Carbon Dioxiden, da er 35% mehr Sauerstoffals Bäume produziert und daher mehr als 12 Tonnen Carbon Dioxid proHektar im Jahr absorbieren kann. Und Bambus hinterlässt in seinergesamten Lebensdauer einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke!Humble Brush ist für Erwachsene in 5 bunten Farben bei dm,Rossmann, Kaufland, Globus, Real sowie über amazon.de erhältlich,UVP: 3,99 EUR.Pressekontakt:Beauty PR Raacke, Tel. 089/ 67805707, Raacke@Beauty-PR-Raacke.deOriginal-Content von: TheHumble.Co, übermittelt durch news aktuell