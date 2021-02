The9 Ltd Aktie: Jetzt nicht voreilig werden!

The9 Ltd. (NASDAQ:NCTY), ein in Shanghai ansässiger Betreiber von Online-Spielen, hat eine Absichtserklärung zum Erwerb von 70 % der Anteile an der Hangzhou SuanLi Technology Co. Ltd. (Interhash), einem Cryptocurrency-Cloud-Mining-Blockchain-Software-as-a-Service-Unternehmen, für etwa 7 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Was passiert ist: Interhash wurde 2019 gegründet und bietet Kryptowährungs-Mining-bezogene Managementdienste für einen globalen Kundenstamm an. Laut einer von den Unternehmen veröffentlichten Erklärung hat Interhash ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung