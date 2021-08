The9-Aktien: Steigen aufgrund eines Joint Ventures!

Die Tochtergesellschaft des Internetunternehmens The9 Ltd (NASDAQ:NCTY), NBTC Limited, und die kasachische LGHSTR Ltd haben ein unverbindliches Investitionsmemorandum zur Gründung eines Joint Ventures in Kasachstan unterzeichnet.

NBTC wird einen Anteil von 51 % an dem Joint Venture halten, während LGHSTR die restlichen 49 % übernimmt. Die NBTC wird den Vorstand des Joint Ventures kontrollieren. Ziel des Joint Ventures ist es, innerhalb ...