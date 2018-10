ThanksaBillion: Coca-Cola Foundation erreicht Spendensumme von einer Milliarde US Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Berlin (ots) -- Unterstützung von über 2.400 Organisationen und Gemeinden weltweit- Im Fokus des Engagements: Frauen, Wasser und GemeinwohlDie The Coca-Cola Foundation hat einen Meilenstein erreicht: EineMilliarde US-Dollar sind seit Gründung der Stiftung 1984 an über2.400 Organisationen und Gemeinden in über 200 Ländern gespendetworden.Jährlich erhält die The Coca-Cola Foundation für die Unterstützungvon gemeinnützigen Initiativen rund ein Prozent des Gewinns desVorjahres von der The Coca-Cola Company. Etwa 97 Prozent der Mittelfließen an Projekte aus den drei Kernbereichen: Frauen, Wasser undGemeinwohl. Weltweit unterstützt die Stiftung beispielsweise Kunst-und Kulturprogramme, Initiativen zur Förderung von Gemeinschaft undwirtschaftlicher Entwicklung sowie Programme zur HIV/AIDS-Präventionund Sensibilisierung.Unterstützung für fünf Initiativen in DeutschlandIn Deutschland unterstützt die Coca-Cola Foundation aktuell fünfInitiativen. Hierzu zählt etwa die ReDI School of DigitalIntegration, eine IT-Bildungsinitiative, die sich unter anderem angeflüchtete Frauen richtet. Oder aber auch verschiedeneNaturschutzprojekte, die gemeinsam mit dem Projektpartner EUROPARCe.V. umgesetzt werden sowie das Projekt Streetfootballworld, dasKinder- und Jugendliche mit unterschiedlichen kulturellenHintergründen zusammenbringt.Mehr Informationen zur The Coca-Cola Foundation und den Projekten inDeutschland unter:http://ots.de/yH9NC5http://ots.de/NY3cQihttp://ots.de/R1WuEBhttp://ots.de/p7wLWGPressekontakt:Stefanie EffnerPressesprecherinT +49(0) 30 22 606 9800F +49(0) 30 22 606 9110presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.de