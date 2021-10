Thames Estuary Growth Board stellt Wasserstoff-Routenkarte vor und will 9.000 lokale Arbeitsplätze fördern und 3,8 Milliarden Pfund GVA generieren

London (ots/PRNewswire) -"Wir sind stolz und freuen uns, die Thames Estuary Hydrogen Route Map zu veröffentlichen. Mit unserer Green Blue Vision wollen wir ein nationales Wachstumspotenzial von 190 Milliarden Pfund freisetzen, indem wir die einzigartigen baulichen und natürlichen Vorzüge der Thames Estuary nutzen. Der Growth Board arbeitet unermüdlich daran, neue Möglichkeiten zu identifizieren und zu katalysieren, um die sauberste und grünste Region am Fluss zu schaffen, die es auf der Welt gibt.In den vergangenen sechs Monaten haben wir uns im gesamten Mündungsgebiet umgesehen, um die Bedürfnisse und Möglichkeiten zu verstehen und die Möglichkeiten für ein Wasserstoff-Ökosystem zu formulieren, das überzeugend und in der Lage ist, Investitionen in Milliardenhöhe anzuziehen. Ein Wasserstoff-Ökosystem im Ästuar wird weitreichende, positive Auswirkungen nicht nur auf die Region, sondern auf Großbritannien insgesamt haben."- Kate Willard OBE, Estuary Envoy und Vorsitzende des Thames Estuary Growth BoardHeute stellt das Thames Estuary Growth Board die Thames Estuary Hydrogen Route Map vor. Dieser bedeutende Schritt nach vorne in der Wasserstoff-Energie in Großbritannien wird das Land auf dem Weg zum Netto-Nullpunkt halten, 9.000 Arbeitsplätze unterstützen und der britischen Wirtschaft bis 2035 eine Bruttowertschöpfung von 3,8 Milliarden Pfund bescheren.Die Hydrogen Route Map zeigt auf, wo es Möglichkeiten für Nachfrage, Versorgung, Verteilung und Speicherung gibt; sie umreißt die Anforderungen des Investitionsmarktes und zeigt Investitionscluster auf; sie stellt eine breite Palette von Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen her und hebt den Wettbewerbsvorteil der Ansiedlung eines Wasserstoff-Ökosystems im Estuary hervor.Auf nationaler Ebene wird das Vereinigte Königreich durch die Verringerung der Kohlendioxidemissionen um bis zu 5,9 Millionen Tonnen pro Jahr auf dem Weg zum Netto-Nullpunkt bleiben. Im Vorfeld der COP26 ist die Thames Estuary bereit, ihren Teil zu den internationalen Bemühungen um die Erforschung, Erzeugung und Nutzung sauberer Energie beizutragen.Die Position des Estuary in der Nähe der Hauptstadt und seine Ausdehnung bis zur Nordsee bedeutet, dass es sich in einer einzigartigen Position befindet, um ein Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen. In der Region gibt es eine Vielzahl potenzieller Endbenutzer aus verschiedenen Branchen, wie z. B. der Hochtemperaturindustrie, dem Transportwesen (Straße, Schiene, Luft und Fluss), der Datenverarbeitung und der Heizungsindustrie, die alle damit begonnen haben, Pläne für ihre Reise in Richtung Kohlenstofffreiheit zu entwickeln.Darüber hinaus bieten große Infrastrukturprojekte wie die Lower Thames Crossing die Möglichkeit, Alternativen für den Bau ohne fossile Brennstoffe aufzuzeigen. Im Hinblick auf die Speicherung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die lokale Nachfrage nach Kohlendioxid eine Möglichkeit zur Wiederverwendung darstellt. Schließlich ist die Thames auch das größte Hafencluster in Großbritannien, das von einer bedeutenden Flotte von Back-to-Base-Logistikbetrieben an mehreren Hafenstandorten unterstützt wird.In der gesamten Region Thames Estuary werden die Entwicklungen im Bereich Wasserstoff erhebliche Vorteile für die Menschen und die lokale Wirtschaft bringen, indem sie Investitionen von mehr als 2,2 Milliarden Pfund anlocken und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Anhebung des Niveaus beitragen. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen wird dazu beitragen, das Problem der schlechten Luftqualität zu lösen und Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.Die Vorteile von Wasserstoff sind zahlreich. Wasserstoff ist eine saubere, erneuerbare Energiequelle, die im Überfluss vorhanden ist und über zahlreiche lokale Produktionsquellen und ein nachhaltiges Produktionssystem verfügt. Es ist ungiftig und viel effizienter als andere Energiequellen. Wasserstoff kann eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung des Wärme- und Verkehrssektors sowie energieintensiver Industrien wie Chemie, Ölraffinerien und Stromerzeugung spielen.Das Thames Estuary Growth Board beauftragte Ikigai und DNV mit der Entwicklung dieser Wasserstoff-Routenkarte im Anschluss an das Gipfeltreffen zum Thema Wasserstoff in der Thames Estuary im November 2020, an dem führende Vertreter und Experten aus Industrie, Wissenschaft, Verkehr und Energie teilnahmen und das einen deutlichen Appetit und Bedarf an Wasserstoff in der Region erkennen ließ. In dieser Woche wird die Thames Estuary die Regierung auffordern, unsere Route Map im Rahmen der Comprehensive Spending Review zu unterstützen, indem sie Finanzmittel für den Start unseres Living Labs-Konzepts bereitstellt.Die britische Regierung hat sich verpflichtet, Wasserstoff in großem Maßstab bereitzustellen, und plant, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, um bis 2030 in Großbritannien eine kohlenstoffarme Wasserstoffproduktionskapazität von 5 GW zu erreichen. Die Thames Estuary ist aufgrund ihrer natürlichen und wirtschaftlichen Lage und ihrer Position als strategischer Investitionspartner in der Lage, dieses Ziel zu erreichen und die Regierung dabei zu unterstützen, ein globaler Akteur im Bereich der Wasserstoffenergie zu werden.Das Thames Estuary Growth Board ist ein strategischer Investitionspartner der Regierung und unterstützt durch die Beauftragung von bankfähigen Investitionsplänen wie der Hydrogen Route Map das Programm zur Anhebung des Niveaus und die nationale Erholung von Covid. Dies ist eine überzeugende Gelegenheit für Investoren, sich an dem erstaunlichsten Wasserstoffprojekt der Welt zu beteiligen.Weitere Neuigkeiten über Wasserstoff finden Sie auf unserer Webseite. (https://www.thamesestuary.org.uk/hydrogen%20?utm_source=press&utm_campaign=Oct21&utm_id=routemap).Bitte kontaktieren Sie ThamesEstuary-PR@msqpartners.com / +44(0)7588 123 160 für weitere Informationen.Hinweise an die RedaktionDie Thames Estuary ist die größte Wachstumschance des Vereinigten Königreichs mit einem Potenzial von 190 Milliarden Pfund BWS und der Schaffung von 1,3 Millionen Arbeitsplätzen.Kate Willard OBE wurde von der Regierung mit der Leitung eines speziellen Thames Estuary Growth Board beauftragt. Der Board hat im Juli 2020 seine Vision mit dem Titel "The Green Blue" dargelegt, um das erstaunliche Potenzial der Thames Estuary zu realisieren. Das Projekt heißt "The Green Blue", weil der Ausschuss ein gutes, grünes Wachstum anstrebt, das den blauen Wasserweg der Thames nutzt.Ein Jahr später, im Juli 2021, stellte der Verwaltungsrat den "Green Blue Workplan" vor, der beschreibt, was der Verwaltungsrat tun wird, um die "Green Blue"-Vision zu verwirklichen, und der die Schwerpunktbereiche für die Entwicklung der Region sowie die wichtigsten Leistungsindikatoren festlegt.Zu den Prioritäten des Gremiums gehören der Aufbau eines Wasserstoff-Ökosystems in der gesamten Estuary, um die Wasserstoff- und Netto-Null-Ziele der Regierung voranzutreiben, die Nutzung des Freihafens an der Thames, um ausländische Investitionen anzuziehen, die nationale Wirtschaft anzukurbeln und umweltfreundliche Projekte freizusetzen, sowie Investitionen in die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und die Nutzung des Flusses für den Güter- und Personenverkehr, um die Straßen der Region zu entlasten und die Umweltverschmutzung zu verringern.Weitere Informationen über die Thames Estuary sowie den vollständigen Green Blue Action Plan und Arbeitsplan finden Sie auf der Webseite der Thames Estuary: www.thamesestuary.org.uk.Wir sind an einem guten Ort. Begleiten Sie uns.Original-Content von: Thames Estuary, übermittelt durch news aktuell