Thalia verlängert mit Arvato Financial Solutions (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Thalia setzt auch in den kommenden Jahren im Risiko- undForderungsmanagement auf den Service des internationalen Finanzdienstleisters.Dabei gab vor allen Dingen der hohe Qualitätsstandard von Arvato FinancialSolutions den Ausschlag für den größten Sortimentsbuchhändler im deutschenSprachraum.Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit vertraut Thalia auch weiterhin auf dieDienste der Bertelsmann-Tochter. Mit dem neuen Vertrag wird eine langjährigeZusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen Risiko- und Forderungsmanagement inDeutschland, Österreich und der Schweiz fortgeführt - eine langanhaltendeBeziehung, die im eCommerce-Markt keine Selbstverständlichkeit ist, wie KaiKalchthaler , Geschäftsführer der für das Risikomanagement bei Arvato FinancialSolutions zuständigen Arvato infoscore GmbH, weiß: "Auch in einer schnelllebigenBranche wie dem eCommerce-Markt, richten wir unseren Fokus darauf, möglichstlanganhaltende Kundenbeziehungen zu pflegen." Diese Langfristigkeit sei vorallem hinsichtlich des integrierten Ansatzes des Finanzdienstleisters einErfolgsgarant. "Wir können wie kein anderer Wettbewerber eine perfektabgestimmte Customer Experience garantieren, indem wir alle Bereiche aus einerHand anbieten. Die aus den jeweiligen Bereichen gewonnenen Erkenntnisse werdenzur stetigen Optimierung der gesamten Customer Journey eingesetzt", soKalchthaler weiter. Dabei spielt auch das hauseigene Produkt Risk SolutionServices eine zentrale Rolle. "Die etablierte Branchenlösung bietet unserenKunden einen hohen Schutz vor Zahlungsausfällen, indem das Risikomanagementkontinuierlich gemeinsam mit dem Kunden analysiert und auf seine Strategieangepasst wird", erklärt Kalchthaler. Das gelingt nicht zuletzt auch aus denErfahrungen und Ergebnissen des Forderungsmanagements.Denn trotz smarter Risikosteuerung und kundenfreundlichem Mahnverfahren bleibenZahlungsausfälle auch bei Thalia nicht gänzlich aus. "Die Optimierung desForderungsmanagements, insbesondere in Bezug auf die User Experience, ist einbedeutender Erfolgsfaktor im eCommerce", weiß Florian Lampe, Geschäftsführer derbei Arvato Financial Solutions im Inkassobereich tätigen infoscoreForderungsmanagement GmbH. Dabei stünden aus seiner Sicht erstklassigeBeitreibungserfolge im Mahnwesen und Inkasso in keinem Widerspruch zurZufriedenheit des Verbrauchers. "Im Gegenteil; dem Verbraucher die Zahlung oderKontaktaufnahme im Forderungsmanagement so einfach wie möglich zu machen unddabei auf seine individuellen Bedürfnisse einzugehen, erhöht dieKundenzufriedenheit und steigert die Rückflüsse im Forderungsmanagement",erklärt Lampe. "Auf diese Weise konnte der Erfolg im Forderungsmanagement fürThalia in den letzten Jahren um mehr als 30% gesteigert werden." Möglich seidies auch aufgrund der engen Zusammenarbeit mit den Kollegen aus demRisikomanagement. So würden Erkenntnisse in Vorprozessen direkt einbezogen indie Gestaltung und Optimierung von Abläufen im Forderungsmanagement. Denn guteKundenbeziehungen sind in jedem eCommerce-Unternehmen die Basis einesnachhaltigen Wirtschaftens, wie Roland Kölbl, Geschäftsführer und Chief CustomerOfficer bei Thalia Bücher GmbH betont: "Wir feiern in diesem Jahr unser100-jähriges Bestehen. So ein stetiger Erfolg ist in diesem Markt nur möglich,wenn man den Kunden ins Zentrum jeglichen Handelns stellt." Das erwarte man auchvon Geschäftspartnern, weshalb man sich für Arvato Financial Solutionsentschieden habe. Doch auch die Internationalität des Dienstleisters sei einentscheidendes Kriterium gewesen: "Alles aus einer Hand angeboten zu bekommenhat sich als großer Vorteil für uns erwiesen. Die Option, die Dienstleistungenvon Arvato Financial Solutions grenzüberschreitend und mit wenigen zentralenAnsprechpartnern für die gesamte DACH-Region nutzen können ist ein bedeutenderMehrwert für uns", ergänzte Kölbl. Dabei helfe letztlich auch, dass ArvatoFinancial Solutions unter dem Namen Credify eine eigene Auskunftei in Österreichbetreibe. "Ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung war in erster Liniejedoch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Wir verstehen uns alsPartner, die gemeinsam wachsen und auch in Zukunft unsere jeweiligen bedeutendenMarktpositionen festigen und ausbauen werden," schließt Markus Steib,Geschäftsführer und Chief Financial Officer bei Thalia Bücher GmbH.Über ThaliaThalia feiert 2019 den hundertsten Geburtstag. Das Unternehmen wurde am 15.August 1919 in Hamburg gegründet und ist heute der größte Sortimentsbuchhändlerim deutschen Sprachraum. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der FamilienHerder, Kreke, Busch und Göritz. Zu Thalia gehören rund 300 Buchhandlungen inDeutschland und Österreich, inklusive 50% der Anteile an den mehr als 30Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG in der Schweiz. Thalia verbindetbuchhändlerische Tradition und innovative digitale Services, die dasEinkaufserlebnis persönlich, inspirierend und zugleich spielerisch einfachmachen. Der erfolgreiche Omni-Channel-Ansatz des Unternehmens ermöglicht denKunden den Zugang zu Angeboten über alle denkbaren Kanäle hinweg. Mit rund 4.000Veranstaltungen im Jahr ist Thalia einer der großen Lese- und Literaturförderer.Für das Unternehmen sind 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. DerHauptsitz der Verwaltung befindet sich in Hagen. Weitere Informationen:www.thalia.de/UnternehmenÜber Arvato Financial SolutionsArvato Financial Solutions bietet professionelle Finanzdienstleistungen sowohlfür international agierende als auch für renommierte, lokale Unternehmen, damitdiese ihr Credit Management einem Spezialisten überlassen und sich selbststärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Die angebotenenDienstleistungen rund um Zahlungsströme betreffen alle Phasen desKundenlebenszyklus: von Identitäts- und Betrugspräventionslösungen überKreditrisikomanagement bis hin zu Zahlungs- und Finanzierungsdienstleistungensowie Forderungsmanagement.Das Team von Arvato Financial Solutions besteht aus ausgewiesenen undzuverlässigen Spezialisten in rund 20 Ländern, darunter 7.500 IT-, Analyse-,Prozess- und Rechtsexperten, die sich der Nutzung der Vorteile von PredictiveAnalytics, hochentwickelten Plattformen und Big Data verschrieben haben. AlleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereint ein Ziel: Unternehmen ein reibungslosesund effizientes Credit Management für ihr bestmögliches finanzielles Ergebnis zuermöglichen. Mehr Information unter http://finance.arvato.comPressekontakt:Dario Articoc/o Arvato infoscore GmbHpart of Arvato Financial Solutions Rheinstraße 99 76532 Baden-Badenpresse.afs@arvato.comTelefon +49 (0)7221/5040-3060 Fax +49 (0)7221/5040-3055http://finance.arvato.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136441/4492283OTS: Arvato Financial SolutionsOriginal-Content von: Arvato Financial Solutions, übermittelt durch news aktuell