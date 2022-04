Thalia entscheidet sich für Movable Ink, um 1:1 Content Personalisierung zu skalieren

München (ots/PRNewswire) -Movable Ink, global führender Software-Anbieter für die Content Personalisierung bei den größten Marken der Welt, gibt seine Partnerschaft mit Thalia, Marktführer im Sortimentsbuchhandel im deutschsprachigen Raum, bekannt. Ziel der Partnerschaft sind relevante Customer Experiences, die in Erinnerung bleiben.Movable Ink wird eine wichtige Rolle im Ausbau der Customer Engagement Strategie von Thalia spielen. Mit seiner starken Expertise in Handel und eCommerce unterstützt Movable Ink umsatzsteigernde Kampagnen bei einigen der größten Retailer und der innovativsten Firmen der Welt.Mit der Technologie von Movable Ink erweitert Thalia seine Möglichkeiten, Kundinnen und Kunden mit personalisiertem und aktivierendem Content in den digitalen Touchpoints zu begeistern."Die Customer Journey im Vorfeld einer Transaktion ist für jede Kundin und jeden Kunden unterschiedlich. Unser Ziel ist es, an jedem Touchpoint dieser Journey relevante Inhalte und Mehrwerte zu kommunizieren. Die Lösung von Movable Ink ist ein wichtiger Baustein, um diesem Anspruch gerecht zu werden" sagt Dr. Tobias Wolf, Head of CRM & Online-Marketing bei Thalia. "Movable Ink unterstützt uns dabei, unseren Content mit Hilfe verschiedener Datenpunkte zu personalisieren und gleichzeitig unsere Prozesseffizienz zu steigern.""Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit Thalia noch wertvollere Customer Experiences zu schaffen" sagt Jeremy Seltzer, Chief Revenue Officer von Movable Ink. "Diese Partnerschaft unterstreicht unser Streben danach, endlich relevante Personalisierung in die DACH-Region zu bringen. Endkunden erwarten heutzutage echte 1:1 Personalisierung und genau dabei möchten wir unseren Kunden helfen."Die Partnerschaft führt Movable Ink's starke Expansion in EMEA fort und knüpft an das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte an. Gleichzeitig verstärkt Movable Ink seine regionale Teamgröße auf mehr als 60 Mitarbeiter. Nachdem im Jahr 2020 bereits die Nordics und BeNeLux als Zielmärkte hinzugekommen waren, eröffnete Movable Ink in 2021 sein DACH Headquarter in München, um die schnell wachsende Kundenbasis in Deutschland, Österreich und der Schweiz besser unterstützen zu können.Über Movable InkWenn Unternehmen immer mehr Daten über Ihre Kunden sammeln, bringt dies den Kunden nichts. Kunden merken einzig und allein, welchen Content die Unternehmen ihnen ausspielen.Movable Ink hilft dabei, Kundendaten in relevanten, personalisierten Content zu überführen, der Kunden begeistert. Der innovativsten Firmen der Welt verlassen sich auf Movable Ink, um ihre Marketing Performance auf ein neues Level zu heben. Mit mehr als 500 Mitarbeitern und dem Hauptsitz in New York City ist Movable Ink neben Nord- und Zentralamerika in Europa, Australien und Japan tätig.Mehr erfahren auf www.movableink.comÜber Thalia Aus Mayersche und Thalia entstand 2019 Europas bedeutendstes familiengeführtes Buchhandelsunternehmen. Nach dem Zusammenschluss gehören heute rund 360 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich, sowie 50% der Anteile an den mehr als 30 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG in der Schweiz, zum Unternehmen.Das Lesen soll im Alltag der Menschen präsent bleiben. Daher verbindet Thalia buchhändlerische Tradition mit innovativen digitalen Dienstleistungen zu einer erfolgreichen Omni-Channel-Strategie, die den Zugang zu Büchern und Inhalten über alle denkbaren Kanäle hinweg ermöglicht.Als verbindende Branchenplattform stellt das Unternehmen dem inhabergeführten Buchhandel seine langjährige Fachexpertise und digitales Knowhow zur Verfügung. Ziel ist es, gemeinsam neue Produkte und Services zu entwickeln und so die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber multinationalen Konzernen zu stärken.Thalia ist größter Ausbilder für Buchhändlerinnen und Buchhändler im deutschsprachigen Raum. Die Mayersche Buchhandlung wurde 1817 in Aachen gegründet, Thalia 1919 in Hamburg.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438892/Movable_Ink_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3501194-1&h=1217547230&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1438892%2FMovable_Ink_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1438892%2FMovable_Ink_Logo.jpg)Pressekontakt:Ally Federbush,afederbush@movableink.comOriginal-Content von: Movable Ink, übermittelt durch news aktuell