Thales: Die Strategie „Ambition 10“ trägt Früchte!

Thales ist auf den Weg des nachhaltigen Wachstums zurückgekehrt. Die im Rahmen der Strategie „Ambition 10“ formulierten Ziele wurden erreicht. Das organische Umsatzwachstum betrug in den ersten 9 Monaten 10,8%. Die Geschäfte in den Schwellenländern (+17,1%) entwickeln sich deutlich dynamischer als in den reifen Märkten (+8,3%). Alle 3 Geschäftssegmente trugen zu dem Wachstum bei. Die operative Marge verbessert sich kontinuierlich.

Für das Gesamtjahr wird ein organisches Umsatzplus von mehr als 5% anvisiert

Die vollen Auftragsbücher mit einem Auftragsbestand von mehr als 30 Mrd € und die Höhe der Neuaufträge lassen auch für die Zukunft gute Geschäfte erwarten. Dank dreier Großaufträge im 3. Quartal bewegen sich die Neuaufträge auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Allen voran der Großauftrag der indischen Regierung über 36 Rafale Kampfjets, aber auch die Bestellung des Satellitenunternehmens SES über einen Satelliten für Onboard-Internetverbindungen wirkten sich positiv aus und haben Thales veranlasst, die Prognose anzuheben.

Für das Gesamtjahr wird ein organisches Umsatzplus von mehr als 5% anvisiert. Der organische Betriebsgewinn wird in der Größenordnung von 1,3 bis 1,33 Mrd € erwartet, was einem Anstieg von 7 bis 9% entspricht. Bis 2018 peilt Thales ein mittleres einstelliges Wachstum und eine operative Marge von 9,5 bis 10% an. Das KGV von 20 ist historisch hoch, aber durch die guten Geschäftsaussichten und Profitabilitätsverbesserungen gerechtfertigt.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

