Thales Aktie: Das sieht interessant aus!

Thales konnte seinen Wachstumskurs in den ersten 9 Monaten bestätigen. Der Umsatz stieg um 14,1% auf rund 12,4 Mrd €. Besonders gut lief es im Verteidigungsbereich, der ein Plus von 6,6% auf rund 5,7 Mrd € erzielt hatte. Erfreulich war auch der erfolgreiche Aufbau der Digitalsparte, die rund 1,6 Mrd € einbrachte. Dagegen waren die Geschäfte in der Luftfahrt (-5,6%) und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



