Thales Aktie: Investitionen in Spanien!

Am Mittwoch teilte Thales mit, dass ein dem Konzern zuzurechnendes Joint Venture „Thales Alenia Space“ mit dem Bau von neuen Anlagen in Spanien begonnen hat, die für Satelliten wichtig sein sollen. Diese Gebäude sollen die Aktivitäten des Unternehmens in dem Bereich ausweiten. Auf dem Gelände soll im Weltraum notwendiges Zubehör hergestellt werden. Die neuen Anlagen sollen bis Herbst 2020 fertig sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



