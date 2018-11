Thailands Philosophie der angemessenen Wirtschaftspolitik: Ansichten der Trainees

Bangkok (ots/PRNewswire) - Das thailändische Ministerium fürauswärtige Angelegenheiten stellt fest, dass sich Thailand aktiv ander Förderung der Süd-Süd-Kooperation zur Entwicklung beteiligt. Seit1992 hat Thailand technische Unterstützung für das Auslandbereitgestellt und diese Maßnahmen noch ausgedehnt, um dietrilaterale Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern aus einemDrittland zu ermöglichen. Als Thailand im Jahr 2016 den Vorsitz beider Gruppe der 77 innehatte, hat es die Sufficiency EconomyPhilosophy (SEP; deutsch: Philosophie einer angemessenenWirtschaftspolitik) als einen alternativen Weg zur Erreichung dernachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) vorgeschlagen, denn im Land istman davon überzeugt, dass der Wert der SEP universell ist und überallAnwendung finden kann.Bevor Thailand von der Finanzkrise 1997 betroffen war, konnte mandie wirtschaftlichen Aussichten - oft mit jährlichen zweistelligenWachstumszahlen - als glänzend und vielversprechend beschreiben. DasZiel des Landes, einer der nächsten wirtschaftlichen TigerstaatenAsiens zu werden, schien in greifbarer Nähe zu sein. Als aber dieWirtschaft zu schwächeln begann und Investoren in Panik gerieten,nachdem diese Illusion zerplatzte, wurde die Nation von seinerHoheit, dem mittlerweile verstorbenen König Bhumibol Adulyadej, daranerinnert, sich auf das Wesentliche zu besinnen und die richtigeBalance zwischen der Bewahrung des Wirtschaftswachstums und derEntwicklung durch SEP zu finden.Mit nunmehr über zwei Jahrzehnten Abstand hat die Zeit unsbewiesen, dass das Wesen der SEP, in anderen Worten Mäßigung,Vernunft und Besonnenheit, die essentiellen Elemente für dieGeisteshaltung von Menschen sind, um sie dazu zu ermutigen, ihreStärken und Grenzen vor dem Treffen von Entscheidungen sorgfältig zuprüfen. Aus diesem Grund war das Land gegenüber äußerenErschütterungen wie beispielsweise der globalen Finanzkrise im Jahr2007 relativ immun.Was genau ist SEP und wie relevant ist es für die Entwicklung?Nach Jahren des Engagements für diese Philosophie über Thailandhinaus und der Organisation von Schulungskursen hat die ThailandInternational Cooperation Agency (TICA) kürzlich einenEssay-Wettbewerb zur SEP unter den TICA-Absolventen gestartet. DasHauptziel dieses Wettbewerbs unter dem Motto "Share it with TICA" wardie Weiterverfolgung darüber, wie SEP verstanden und in verschiedenenKontexten angewandt wird. Die gesammelten Ansichten sind interessantund spiegeln die praktische Umsetzbarkeit von SEP wider.Heidi Inostroza, Freiwillige einer NGO-Organisation aus Chile,dachte anfangs, dass SEP nur eine weitere Theorie sei. Nachdem siejedoch drei Schulungskurse der TICA in Thailand absolvierte, hat sieschrittweise das Konzept der Mäßigung, Vernunft und Besonnenheitbesser verstanden, und es als einen Ansatz für die nachhaltigeEntwicklung begriffen. Anders als ein Entwicklungsmodell ist SEPvielmehr eine Philosophie, an der sich die Lebensgrundlage derMenschen auf allen Ebenen orientieren kann. Die grundsätzliche Ideebesteht darin, einen Lebensstil mit Maßhaltung zu verfolgen und es zuvermeiden, andere Menschen oder die Umwelt auszunutzen. Es istgleichermaßen offensichtlich, dass SEP das zugrundeliegende Konzeptder nachhaltigen Entwicklung teilt.Inostroza hat ihre Erfahrung mit SEP in einer indigenenDorfgemeinschaft in der Provinz Arauco in Chile gemacht, indem sieVieh-Banking mit Schafen und einen Bio-Bauernhof aufbaute. Das Zielwar die Selbstversorgung und die Befähigung der Dorfbewohner in derGemeinschaft durch eine Reduzierung ihrer Kosten und gleichzeitigerSteigerung ihres Einkommens auf Basis einer lokalen und vielfältigenErzeugung, aber auch durch die nachhaltige Nutzung der Umgebung, dielandwirtschaftliche Praktiken und die Zoneneinteilung des Landseinschloss.Diese Perspektive wird von Evaristo Makwaya, einer weiterenTICA-Absolventin aus Sambia, gestützt, die der Ansicht ist, dass SEPdazu beitragen kann, das Potenzial der lokalen Gemeinschaften zustärken, damit deren eigene, selbst identifizierten Bedürfnisseerfüllt werden und damit sie weniger abhängig von einerbürokratischen, zentralisierten Entwicklungsplanung sind.Einige Tausend Kilometer entfernt von Chile hat Jephias Matunhu,ein Professor für Entwicklungspolitik an der Midlands StateUniversity in Simbabwe, damit begonnen, SEP in seineUnterrichtsmodule einzubinden. Er besuchte ebenfalls einenSchulungskurs in SEP an der Naresuan University im Jahr 2017.Für Matunhu ist SEP eine Denkweise, die darauf abzielt,Entwicklung durch die Anwendung der Prinzipien der Mäßigung, Vernunftund Besonnenheit zu erreichen. SEP fordert zur Umsetzung vonEntwicklungsstrategien auf, die umweltorientiert, gesellschaftlichund ökonomisch nachhaltig sind, während gleichzeitig die Moral beiallen menschlichen Aktivitäten unterstrichen wird. In seinem Essay,das mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde, weist er darauf hin,dass SEP für die nachhaltigen Entwicklungsziele relevant ist, zumBeispiel um die Bedeutung von Wasserressourcen anzuerkennen und beider Bekämpfung der Armut, indem die Eigenständigkeit von Gemeindengefördert wird.Matunhu praktiziert SEP im Chivi District in Simbabwe, wo Armutdie Menschen dazu zwingt, mithilfe von schädigendenBewältigungsstrategien zu überleben, beispielsweise durchVerringerung der Anzahl von Mahlzeiten und Portionen pro Tag, aberauch durch Migration zu Nachbarländern. Der Plan lautet, denDorfbewohnern Wissen zu vermitteln und ihnen Zugang zu Informationenzu verschaffen, zum Beispiel zu Wettermustern oder zu finanziellenSachverhalten. Er ist der Ansicht, dass SEP ein vielversprechendesNarrativ für die nachhaltige Entwicklung ist und sowohl bei derEntscheidungsfindung von Unternehmen als auch Behörden angewandtwerden könnte.Zusammenfassend kann man feststellen, dass SEP kein simplesHandbuch für Entwicklungsprojekte ist. Es handelt sich vielmehr umeine Philosophie, die zum "Mittelweg" und zur Eigenständigkeitauffordert, was auf individueller, organisatorischer oder nationalerEbene gleichermaßen angewandt werden kann. Beispiele aus Simbabwe undChile haben gezeigt, dass SEP den Weg weisen kann, um einGleichgewicht zwischen Menschen, Planet und Wohlstand zu finden. Wenndieses Gleichgewicht verwirklicht wird, ist auch die Nachhaltigkeitsicherlich von Dauer.Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, ThailandTel.: +662-203-5000 ext. 22043Foto - https://mma.prnewswire.com/media/776896/MFA_SEP.jpgOriginal-Content von: Ministry of Foreign Affairs, Thailand, übermittelt durch news aktuell