Thailands Notenbank mit erster Zinsanhebung seit 2011

BANGKOK (dpa-AFX) - Die Notenbank Thailands hat ihren Leitzins erstmals seit sieben Jahren erhöht.



Wie die Zentralbank am Mittwoch in Bangkok mitteilte, steigt der Leitzins um 0,25 Punkte auf 1,75 Prozent. Es ist die erste Anhebung seit dem Jahr 2011. Analysten hatten weitgehend mit der Entscheidung gerechnet, da sie von der Notenbank im Vorfeld signalisiert worden war.

Die thailändische Notenbank folgt mit dem Schritt einer Reihe anderer Zentralbanken aus der Region, die ihre Geldpolitik in diesem Jahr teilweise schon mehrfach gestrafft haben. Ein Beispiel ist Indonesien. Allerdings sind die Rahmenbedingungen in Thailand andere: Der Baht, die Währung Thailands, zählt derzeit zu den stabilsten Währungen Asiens. Im Gegensatz dazu musste die indonesische Zentralbank die Rupiah in diesem Jahr mit mehreren Zinsanhebungen stützen.

Wachstum und Inflation sind in Thailand moderat, was eine Zinsanhebung nicht unbedingt erforderlich macht. Allerdings erachten Fachleute die Zinserhöhung auch als Absicherung gegen weiter steigende US-Zinsen. An diesem Mittwoch wird von der amerikanischen Notenbank die vierte Zinsanhebung in diesem Jahr erwartet. Höhere US-Zinsen üben oft Druck auf Schwellenländer aus, weil deren Anlagen im Gegenzug weniger attraktiv werden. Oft reagieren dortige Notenbanken ihrerseits mit Zinsanhebungen./bgf/elm/fba