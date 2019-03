Finanztrends Video zu



Bangkok (ots/PRNewswire) - Mit der Aufnahme von DTGO CorporationLimited in das einflussreiche Verzeichnis der "World's Most EthicalCompanies" ist darin zum ersten Mal ein thailändisches Unternehmenvertreten. Für den Unternehmenssektor des Landes setzt dies einenwichtigen Meilenstein.DTGO ist der erste thailändische Preisträger in dem weltweitenRanking, seit die Liste 2007 eingeführt wurde. Der Erfolg der Gruppebeweist, dass ethische und soziale Verantwortung mit GeschäftserfolgHand in Hand gehen, so der Präsident von DTGO, Raj Tanta-Nanta."DTGO wurde gegründet, um einen gesellschaftlichen Beitrag durchunternehmerische Erfolge nachhaltig zu gewährleisten", sagte er."Auch 25 Jahre später zeigt unser starkes Wachstum, wie gute WerteGeschäftserfolge hervorbringen können. DTGO ist stolz darauf, unterdie "World's Most Ethical Companies 2019" gezählt zu werden. Wirhoffen, dass die Aufnahme in die Liste andere thailändischeUnternehmen inspirieren kann. Wir danken all unseren Stakeholdern fürihre Unterstützung unseres ethischen Konzepts."Die Gründerin und CEO von DTGO, Thippaporn Ahriyavraromp, vertratdie Unternehmensgruppe am 12. März auf der Ehrengala für die World'sMost Ethical Companies in New York.DTGO zählt zu den 128 Unternehmen weltweit, die in der Liste der"World's Most Ethical Companies 2019" geführt werden. Die Listeenthält viele bekannte Marken und multinationale Konzerne - einZeichen für die strenge Bewertung und das Prestige des Rankings.Das in den USA ansässige Ethisphere Institute wählt jährlichUnternehmen aufgrund ihres Ethik-Quotienten (EQ) aus und bewertetdabei die Bereiche Ethik und Compliance-Programm, Ethikkultur,Unternehmensverantwortung, Governance sowie Führung und Reputation.DTGO ist eine diversifizierte Gruppe, die in Thailand und Chinaagiert und in den Bereichen Immobilienentwicklung, Handel, Planung,Finanzen und Technologie tätig ist.Die Gruppe wendet 2 % ihres Umsatzes für soziale und ökologischeInitiativen auf. Diese Mittel werden hauptsächlich über dieBuddharaksa-Stiftung und die DT Families-Stiftung bereitgestellt undunterstützen Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit undUmwelt.Das bekannteste Tochterunternehmen von DTGO ist MQDC: MagnoliaQuality Development Corporation Limited. MQDC ist einImmobilienentwickler, dessen Portfolio ICONSIAM miteinschließt, einJoint-Venture-Megaprojekt im Wert von 1,65 Mrd. Dollar am Ufer desFlusses Chao Phraya in Bangkok. MQDC hat drei der zehn höchstenGebäude in Thailand errichtet und vor Kurzem den Bau von TheForestias begonnen. Dies ist ein nachhaltiges, gesundes Wohnviertelin Bangkok auf ca. 48 Hektar Fläche.Außerdem gehören Dees Supreme, eine Handelsgesellschaft, und DTDesign, ein Architektur- und Planungsbüro, zu DTGO. Das in Shanghaiansässige Unternehmen DT Plans berät zu Planung, Projektmanagementund Bau bei Immobilienprojekten in China.Pressekontakt:https://bit.ly/2Cd8ttNFoto -https://mma.prnewswire.com/media/837749/DTGO_Ethisphere_WMEC.jpgOriginal-Content von: DTGO, übermittelt durch news aktuell