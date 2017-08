Thailand bündelt seine Kräfte mit der OECD zur Unterstützung der nationalen Entwicklungsstrategie

Bangkok (ots/PRNewswire) - Die Organisation für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (OECD) arbeitet eng mitVolkswirtschaften von Mitgliedern und Partnern zusammen, um eine füralle Seiten nutzbringende Beziehung aufzubauen, und so ihre Funktionals Plattform für den globalen politischen Dialog und die Vorgabe voninternationalen Standards zu verstärken. Zur Sicherstellung derRelevanz der OECD ist es unerlässlich, dass sich die Organisationaktiv engagiert und von wichtigen Partnerländern lernt.Die Realisierung, dass Thailand ein wertvoller Partner für dieOECD in der zunehmend strategisch wichtigen Region Südostasien ist,spiegelt sich ebenfalls durch das größere Vertrauen, das die OECD indas Potenzial und die kontinuierlichen, umfassendenReformbestrebungen des Landes setzt. Zu diesen Reformbestrebungenzählen insbesondere der Nationale Strategieplan über 20 Jahre(2017-2036), der 12. Nationale Entwicklungsplan für Wirtschaft undSoziales (2017-2021), Thailand 4.0 und die ÖstlicherWirtschaftskorridor Initiative, die insgesamt darauf abzielen, dienationale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, soziale Gerechtigkeitund eine umweltgerechte Wirtschaft zu fördern und die öffentlicheVerwaltung zu reformieren, während gleichzeitig die Verwirklichungder Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt werden. Die OECDkann Thailand bei seinen Reformbestrebungen unterstützen und dabeiauf ihre mehr als 50-jährige Erfahrung in der Ankurbelung vonWachstum und Wohlstand in Ländern auf dem gesamten Globuszurückgreifen. Durch die seit Jahren bewährte Peer-Review-Methode unddie Förderung der Umsetzung von Reformen trägt die OECD dazu bei,dass Länder voneinander lernen können, "bewährte Praktiken"austauschen und politische Reformen voranbringen, die das Leben derBürgerinnen und Bürger verbessern.Im Hinblick auf die Kooperation der OECD mit Thailand erklärte dasthailändische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, dass dieOECD und Thailand vor mehr als einem Jahrzehnt ihre Zusammenarbeitbegonnen und sich seit dieser Zeit mit Regierungsvertretern aus einembreiten Spektrum von Politikbereichen verständigt haben, um drängendeHerausforderungen zu beleuchten und Lösungen vorzuschlagen. Dankeiner Reihe von OECD-Berichten über politische Strategien wurdenausführliche Analysen zu verschiedenen Aspekten der thailändischenWirtschaft bereitgestellt, zum Beispiel die Berichte EducationPolicies (2016), Green Growth in Bangkok (2015), SME andEntrepreneurship (2011), Emerging Response Assessment (2011) undSystem of Health Accounts (2010). Thailand wurde ebenfalls inverschiedene regionale Berichte mit Fokus auf Renten- undGesundheitssysteme, Sozialpolitik und Innovationen sowie in zentraleStandardwerke einbezogen, unter anderem in die neu erschienenenBerichte Southeast Asia Government at a Glance, den SME Policy Index,Energy Outlook und den jährlichen Economic Outlook for SoutheastAsia, China and India.Das neue Landesprogramm Thailand, das im Jahr 2017 lanciert wird,wird unsere Partnerschaft indessen auf die nächste Stufe anheben.Über einen Zeitraum von drei Jahren von 2017 bis 2019 wird die OECDeng mit den thailändischen Behörden zusammenarbeiten, um dieUmsetzung der inländischen Reformpläne über vier Säulen hinweg zuunterstützen: Staatsführung und Transparenz, Wirtschaftsklima undWettbewerbsfähigkeit, "Thailand 4.0" und integratives Wachstum. Andiesem wichtigen Wendepunkt des politischen und ökonomischenÜbergangs in Thailand könnte das OECD-Landesprogramm eine umwälzendeWirkung entfalten und als treibende Kraft für den Wandel fungieren,um inländische politische Reformen zu fördern, die Thailandbefähigen, die selbst gesetzten ambitionierten Entwicklungsziele zuerreichen.Thailand und die OECD werden in Kürze ihre Kooperation im BereichFörderung der digitalen Wirtschaft beginnen. Die neueReferenz-Publikation der OECD mit dem Titel "Digital Economy Outlook"wird Thailand ebenfalls einschließen. Durch vergleichende Analysenträgt dieser Outlook dazu bei, politische Entscheidungsträger überdie besten regulatorischen Verfahren und politischen Optionen zuinformieren, um so das Potenzial der digitalen Wirtschaft als Motorfür Innovationen und integratives Wachstum voll auszuschöpfen. DieOECD wird ebenfalls eine spezielle Bewertung der in Thailand mit derdigitalen Wirtschaft zusammenhängenden politischen Strategienausarbeiten, um die nationale Entwicklungsstrategie Thailands zuunterstützen.Ein Zeichen der wachsenden Partnerschaft ist, dass Thailandfreundlicherweise die Gastgeberrolle des kommenden 2017 OECDSoutheast Asia Regional Forum zum Thema "Opportunities and PolicyChallenges of Digital Transformation in Southeast Asia" übernommenhat, das vom 24. bis 25. August in Bangkok stattfinden wird. Darüberhinaus beteiligt sich Thailand aktiv am Regionalprogramm Südostasiender OECD, insbesondere als Ko-Vorsitzender des Netzwerks fürRegionalpolitik bezüglich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) undInvestitionen.Im thailändischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten siehtman mit Freude einer weiteren Vertiefung dieser Partnerschaft in denkommenden Jahren sowohl mit Thailand als auch mit anderen Ländern derRegion entgegen, um sich für bessere Politikmaßnahmen einzusetzen,die das Leben der Bürgerinnen und Bürger in der gesamtenSüdostasien-Region positiv verändern.*Weitere Informationen über das Regionalprogramm Südostasienfindet man unter www.oecd.org/southeast-asia