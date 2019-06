Thailand bringt Stammzellenserum aus heimischem Reis auf den Markt

Bangkok (ots/PRNewswire) - Das Außenhandelsministerium desthailändischen Handelsministeriums hat ein Projekt namens "Denken Siean Reis, Denken Sie an Thailand" ins Leben gerufen, um dieinternationale Gemeinschaft zu bestärken, auf die Gesundheit derVerbraucher zu achten und durch die Vermittlung von breitgefächertemKnowhow über thailändischen Reis ein Bewusstsein für die inländischeErnte zu schaffen. Mithilfe von modernen Technologien undwegbereitenden Innovationen wurde thailändischer Reis inzwischenkontinuierlich weiterentwickelt, um auf diese Weise der sich stetigändernden Nachfrage der globalen Verbraucher gerecht zu werden.Das Handelsministerium erörterte, dass thailändische Reissortenmit zahlreichen Eigenschaften aufwarten, welche das Aussehen,insbesondere die Haut, positiv beeinflussen und betont, dass es sichbei "Reis" nicht bloß um ein Nahrungsmittel handelt.Stammzellenserum aus den besten thailändischen Reissorten istreich an Antioxidantien und essentiellen Aminosäuren, die dasWachstum der Hautzellen anregen und den Alterungsprozessverlangsamen. Die Stammzellen tragen zu einer glatteren,strahlenderen und jünger aussehenden Haut bei. Die Leistung sowie diehohen Sicherheitsstandards sind denen teurer importierter Stammzellenaus dem Ausland gleichzusetzen.Denken Sie an Innovationen rund um Reis, denken Sie anthailändischen Reis.Denken Sie an Reis, Denken Sie an ThailandBesuchen Sie uns unter: www.thinkricethinkthailand.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/927424/Thailand_Introduces_Rice_Stem_Sell_Serum_Made_Thai_Rice.jpgPressekontakt:Tanayuth TachasirodomTel.: +668-1868-7626-1509E-Mail: tanayuth@imm.co.thOriginal-Content von: Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Thailand, übermittelt durch news aktuell