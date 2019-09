Thailändische Gerichte verpassen elumeo SE Group schweren Schlag - Arbeiter dürfen Vermögenswerte der PWK beschlagnahmen - Betreiber von Juwelo TV inmitten eines Sturms von Rechtsstreitigkeiten (FOTO)

Chantaburi(Thailand)/Berlin (Deutschland), (ots) -Die Kette der katastrophalen Ereignisse für die elumeo SE, denBetreiber von Juwelo TV, geht weiter. Nach fragwürdigenEntscheidungen der Manager Wolfgang Boyé, Thomas Jarmuske und BerndFischer befindet sich das Unternehmen im freien Fall und zieht dieTochtergesellschaften mit. Laut einem Beschluss des thailändischenArbeitsgerichts vom 12. September 2019 können ehemalige Mitarbeiterder elumeo-Tochter PWK Jewelry Limited (Thailand), die weder Gehaltnoch gesetzliche Abfindungen erhalten haben, nun das Eigentum desUnternehmens verwerten (Az. Ror 757/2662). Die Arbeitnehmer könnenunverzüglich das Gelände der PWK betreten, alle Vermögenswerteidentifizieren und sie zum Verkauf anbieten, um ihre nicht bezahltenGehälter und Abfindungen zu kompensieren. Damit lässt sich die vonelumeo auf der Hauptversammlung behauptete Strategie der geordnetenLiquidation nicht mehr umsetzen. Vor diesem Hintergrund dürften diegebildeten Rückstellungen in Höhe von 7,7 Millionen Euro unter keinenUmständen ausreichen. Mit weiteren Belastungen ist zu rechnen.Das elumeo-Management befindet sich derzeit inmitten einesheftigen Sturms von Rechtsstreitigkeiten: Gegen die Manager WolfgangBoyé, Thomas Jarmuske und Bernd Fischer wird sowohl in Deutschlandals auch in Thailand wegen Betrugs ermittelt. Die SWMTreuhandgesellschaft AG reichte für die Tochtergesellschaft undProduktionsfirma von elumeo, die PWK Jewelry Limited (Thailand), einezehn Millionen Euro Klage ein. Darüber hinaus klagt der ehemaligeLieferant Kat Florence Design Limited gegen die elumeo SE aufSchadensersatz wegen Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen.Auch ein ehemaliges Verwaltungsratsmitglied hat Klagen gegen dieelumeo SE erhoben wegen rechtswidriger Verwaltungsratsbeschlüsse, dievom Vorsitzenden Wolfgang Boye durchgesetzt wurden. Ebenfalls reichteauch die Ottoman Strategy Holdings SA (OSH), Hauptaktionärin derelumeo SE, eine Klage ein, in der sie vorsätzlich gemachte, falscheAussagen des Vorsitzenden Wolfgang Boyé anprangert und dieNichtigkeit u.a. der Wahl von Ingo Stober geltend macht. Eine weitereKlage auf sofortige Bestellung eines Sonderprüfers zur Untersuchungder Machenschaften des Managements von elumeo in Bezug auf dieSituation in Thailand, mögliche Steuerverkürzungen, sowie der sichständig verschlechternden Finanzlage des Unternehmens ist inVorbereitung.Im vergangenen Jahr, im Dezember 2018, ordnete das Management vonelumeo die "solvente Liquidation" der PWK Jewelry Company an, ohneetwas von ihren Schulden in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro fürSchmuck zu bezahlen, der mit Bankkrediten in Thailand hergestellt undnach Deutschland exportiert wurde. Darüber hinaus forderte dasManagement von elumeo, anstatt dem PWK-Management einen kohärentenPlan für die Liquidation vorzulegen, dass die PWK-Direktoren eineLösung für die finanziellen Schwierigkeiten finden, die durch dasManagement der elumeo SE verursacht wurden. Sie forderten diePWK-Direktoren dazu auf, die Gehälter und Gläubiger mit vermeintlich"leicht zugänglicher Liquidität" zu bezahlen, die u.a. ausFirmenvermögen wie Gebäuden besteht, die allerdings unter derHypothek der Siam Commercial Bank (Thailand) stehen. Auch sollten dieGläubiger aus einer erst in mehreren Jahren zu erwartendenMehrwertsteuerrückerstattung, oder aus einem verbleibenden Bestand annicht verwendeten, übrig gebliebenen Edelsteinen (die meisten vonihnen auch nicht an die Lieferanten gezahlt) befriedigt werden.Diese Unfähigkeit von elumeo, eine Lösung für die von ihnenverursachte, große finanzielle Lücke zu finden, veranlasste nun dieunbezahlten Arbeiter der PWK-Fabrik, ihre Rechte vor thailändischenGerichten geltend zu machen. Am 12. September 2019 wurden sie vomthailändischen Arbeitsgericht der Region 2 unter der Aktenzeichen Ror757/2662 mit einem Vollstreckungsbescheid ausgestattet, nach dem 488ehemalige Mitarbeiter der PWK zu "Vollstreckungsbeamten zurEinziehung und Beschlagnahmung des Vermögens des Schuldners" ernanntwurden. Die Arbeiter haben nun das Recht das Gelände der PWK zubetreten, alle Vermögenswerte zu identifizieren und diese zuverkaufen.Dies ist ein enormer Schlag für die elumeo-Gruppe, denn zusammenmit dem bereits von der thailändischen Regierung erlassenenSonderbeschluss gegen das Grundstück und das Gebäude der PWK wirddamit ein kontrollierter Verkauf der Unternehmenswerte unmöglichgemacht und stürzt das Unternehmen in einen unaufhaltsamen undunkontrollierbaren Absturz, der möglicherweise zur Insolvenz von PWKoder sogar der elumeo Gruppe führen könnte. Nacheinander begannen nunauch die ehemaligen Lieferanten der PWK zu klagen, angeführt vomgroßen Diamantenlieferanten Flawless und gefolgt vom thailändischenLieferanten Bright Future. Viele andere Anbieter, darunter dasinternationale Logistik- und Sicherheitsunternehmen G4S, sindebenfalls noch nicht bezahlt.Angesichts dieser letzten Entwicklungen fordert die OSH,Großaktionär der elumeo Gruppe, die sofortige Bestellung einesSonderprüfers für die elumeo Gruppe, um die Aktivitäten desManagements unter der Leitung des Vorsitzenden Boyé und derGeschäftsführer Thomas Jarmuske und Bernd Fischer zu klären. 