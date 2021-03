Th Lehman &: DAS sind mal Neuigkeiten!

Für die Aktie Th Lehman & stehen per 11.03.2021, Uhr 0.098 USD zu Buche.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Th Lehman & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Th Lehman & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Th Lehman &-Aktie: der Wert beträgt aktuell 50, Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Th Lehman & auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Buy"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Th Lehman & damit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Th Lehman & verläuft aktuell bei 0,04 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 0.098 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +145 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,06 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Th Lehman &-Aktie der aktuellen Differenz von +63,33 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Th Lehman & in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Th Lehman & haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Th Lehman & bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Th Lehman &?

Wie wird sich Th Lehman & nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Th Lehman & Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Th Lehman & Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken