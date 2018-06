Textilsiegel 'Grüner Knopf' / Mehr Schein als Sein

Wuppertal (ots) - Entwicklungsminister Gerd Müller plant, schonbald das Siegel 'Grüner Knopf' für Textilien einzuführen. DieKampagne für Saubere Kleidung warnt jedoch eindringlich vor derGefahr der Verwässerung. Durch das Siegel möchte EntwicklungsministerGerd Müller für Verbraucher*innen auf den ersten Blick erkenntlichmachen, ob das gekaufte Kleidungsstück auch unter ökologisch gutenund sozial verträglichen Bedingungen hergestellt wurde. "Ein solchesSiegel ist unter zwei Bedingungen für Verbraucher*innenwünschenswert: Wenn es anspruchsvolle soziale und ökologischeStandards beinhaltet und wenn es die gesamte textileWertschöpfungskette, also vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel,abdeckt. Bei dem freiwilligen Siegel 'Grüner Knopf' besteht jedochdie Gefahr der Verwässerung", so Ingeborg Mehser vom KirchlichenDienst in der Arbeitswelt.NUR EIN TEIL DER PRODUKTIONSKETTE ABGEDECKTNoch ist unklar, welche Standards dem 'Grünen Knopf' zugrundeliegen werden. Fest steht aber: Das Siegel wird keine faire undökologische Produktion für die gesamte Produktionskettegewährleisten, denn es soll sich erst einmal nur auf die Konfektion,also auf das Nähen der Kleidung, beschränken. Dies kann dieVerbraucher*innen leicht irreführen, denn es suggeriert öko-faireProduktion in der gesamten Wertschöpfungskette.KEINE GLAUBWÜRDIGE KONTROLLINSTANZNoch ist fragwürdig, wie das Ministerium die Kontrolle des Siegelsgewährleisten will. Aus über 20 Jahren Erfahrung weiß die Kampagnefür Saubere Kleidung, dass nur die Verifizierung durch einMulti-Stakeholder-Gremium Glaubwürdigkeit schaffen kann. In einersolchen Initiative treffen Unternehmen,Arbeitnehmer*innen-Vertretungen und die Zivilgesellschaft dieEntscheidungen gleichberechtigt. Beim 'Grünen Knopf' scheinen auchKontrollen nur durch Audit-Unternehmen möglich zu sein, was in denseltensten Fällen zu positiven Veränderungen in den Nähfabrikenweltweit führt.SIEGEL FÜR EINZELNE PRODUKTE VERSPRICHT KEINEN WANDELKritisch sieht die Kampagne für Saubere Kleidung auch denproduktbezogenen Ansatz, denn dadurch besteht die Gefahr desGreenwashings. Wenn ein Unternehmen nur ein Produkt aus dem Sortimentunter akzeptablen Bedingungen herstellt, dann wird es seineEinkaufspraxis nicht grundsätzlich ändern. Es muss die Lieferzeitennicht verlängern und keine höheren Preise zahlen. "DieArbeitsbedingungen der absoluten Mehrheit der Näher*innen ändertensich dadurch nicht, ihre Löhne reichten weiterhin nicht zum Leben ausund sie wären weiterhin auf exzessive Überstunden angewiesen", soPfarrer Dietrich Weinbrenner, kirchlicher Beauftragter fürnachhaltige Textilien.Ein Weg aus diesem Dilemma wäre, die Einhaltung vonSorgfaltspflichten des Gesamt-Unternehmens als Voraussetzung für einSiegel zu verlangen. Somit müsste ein Unternehmen nachweisen, dass esseine Lieferketten kennt und Risiken vorausschauend vermeidet. Auchdies muss glaubwürdig über ein Multi-Stakeholder-Gremium kontrolliertwerden.Maik Pflaum von der Christlichen Initiative Romero warnt: "DerEntwicklungsminister muss verhindern, dass der 'Grüne Knopf' nur einweiteres Siegel wird, das nicht hält, was es verspricht. Dies würdebei den Verbraucher*innen zu einem weiteren Vertrauensschwundführen."Pressekontakt:Für Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:Geschäftsführender Ausschuss der Kampagne für Saubere KleidungDeutschland:Ingeborg MehserReferentin beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt BremenTel: 0421 346 15 23ingeborg.mehser@kirche-bremen.deMaik PflaumReferent für Arbeitsrechte der Christlichen Initiative RomeroTel: 0911 214 23 45pflaum@ci-romero.dePfarrer Dietrich WeinbrennerBeauftragter für nachhaltige Textilien in der Ev. Kirche vonWestfalen und der Vereinten Ev. MissionTel: 02302 91 23 46weinbrenner-d@vemission.orgOriginal-Content von: Clean Clothes Campaign - Kampagne für Saubere Kleidung, übermittelt durch news aktuell