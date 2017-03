Textilien reduzieren Das sollten Hausstauballergiker bei der Wohnungseinrichtung beachten

Baierbrunn (ots) - Ob Teppiche, Kissen, Decken oder Vorhänge -Hausstauballergiker sollten in ihren vier Wänden alle verzichtbarenTextilien abschaffen. "Sie sind ein Biotop für Milben und einkontinuierlicher Produzent von Feinstaub", erklärt UmweltmedizinerDr. Arnulf Hartl von der privaten Paracelsus-Uni imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Aus Teppichen und textilenBodenbelägen, Kissen und Überzügen lösen sich kleinste Flusen undvermischen sich mit Milbenkot, Pollen und Krümeln zu Staubbelägen."Ein gesundes Wohnklima erzielt man mit einer klaren und etwas strenganmutenden Einrichtung", so Hartl. Messungen seines SalzburgerInstituts in textilüberfrachteten Kinderzimmern ergaben Werte von 600Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. "Das ist eine Luftqualitätwie in Schanghai oder Peking."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell