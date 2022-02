Sydney (ots/PRNewswire) -Die australische Marke Piping Hot Australia und die University of Technology Sydney (UTS) haben heute ihre Forschungspartnerschaft zur Entwicklung einer nachhaltigen Faser aus Algen bekannt gegeben. Piping Hot hat diese innovative Biomaterialforschung als wichtige Investition in seine Mission für saubere Ozeane in Auftrag gegeben.Ab Februar 2022 werden UTS-Klimawissenschaftler einen Prototyp einer Faser entwickeln, der als Reaktion auf das Bestreben von Piping Hot entwickelt wurde, die Ozeane für zukünftige Generationen zu schützen. Die biobasierte Lösung wird Kohlenstoff aus dem Ozean binden und die Umweltbelastung durch synthetische Fasern reduzieren.Diese australische Innovation hat das Potenzial, die weltweite Polyesterindustrie zu verändern.„Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit dem renommierten Professor Peter Ralph und dem UTS Climate Change Cluster zusammenzuarbeiten. Als Teil der Zielsetzung von Piping Hot zum Schutz der Ozeane sind unsere zielgerichteten Investitionen in die Meeresbiotechnologie und Materialwissenschaft von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam wollen wir den Wandel durch die Meereswissenschaft beeinflussen und die Abhängigkeit der Branche von fossilen Brennstoffen abwenden", so Stan Wan, CEO und Geschäftsführer von Piping Hot Australia.„Wir freuen uns, mit Piping Hot an diesem spannenden Forschungsprojekt zu arbeiten. Das UTS Climate Change Cluster und Piping Hot engagieren sich gleichermaßen für eine nachhaltigere Zukunft, und die Entwicklung von nachhaltig beschafften Materialien ist von entscheidender Bedeutung, um dieses Ziel zu erreichen.Die Entwicklung neuer, aus der Natur gewonnener Alternativen für die Mode- und Textilindustrie hat das Potenzial, Produkte und ihre Auswirkungen auf die Weltmeere zu revolutionieren." – Professor Peter Ralph, Direktor des UTS Climate Change Cluster.Piping Hot setzt sich seit 1975 für Familien in Australien ein. Piping Hot ist Synonym für den Lifestyle an Australiens Küsten und bietet eine umfassende Auswahl an Mode, Schuhen und Accessoires für die ganze Familie. Piping Hot hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien dabei zu helfen, Geld zu sparen und die Ozeane zu schützen. Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf Transparenz, Zirkularität und recycelte Materialien werden die Piping Hot-Produkte nachhaltig bezogen. Die Produkte der Marke sind über ausgewählte Händler und online bei pipinghot.shop erhältlich.Die UTS ist eine führende Technologieuniversität im Herzen des Innovationsviertels von Sydney. Sie kann ein hervorragendes Lernmodell, starke Forschungsleistungen und einen ausgezeichneten Ruf für Branchenengagement und professionelles Engagement vorweisen. Dank ihres Schwerpunkts auf sozialer Bedeutung und eines umfassenden Engagements für Nachhaltigkeit gilt die UTS als die „junge" Universität Nr. 1 in Australien.media@pipinghot.com.auPressekontakt:Amy Lowmedia@pipinghot.com.auLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1750286/image_logo.jpgOriginal-Content von: Piping Hot Australia, übermittelt durch news aktuell