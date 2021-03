Texas Roadhouse: Eine Legende stirbt!

Kent Taylor, der Gründer und CEO von Texas Roadhouse Inc (NASDAQ:TXRH) ist verstorben, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Seine Todesursache wurde in der Erklärung nicht bekannt gegeben.

Was Sie wissen sollten

Taylor gründete die Texas-Restaurantkette im Jahr 1993. Er kam auf das Konzept, als er als Barkeeper bei TGI Fridays arbeitete.

Texas Roadhouse ist eine klassische Lehrbuchdefinition einer Erfolgsgeschichte. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



