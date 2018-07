Texas Instruments: Ja, es ist wahr!

Der Texas Instruments-Kurs wird am 26.07.2018, 02:00 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 113,22 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".Die Aussichten für Texas Instruments haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 27 Analystenbewertungen für die Texas Instruments-Aktie abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen "Buy", 12 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Texas Instruments-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Texas Instruments-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (3 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 118,32 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 3,97 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (113,8 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Texas Instruments somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Weiterlesen...