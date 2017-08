Teva Pharmaceutical: Gibt es noch Hoffnung für die Aktie?

Liebe Leser,

nach dem starken Rückgang der Teva-Aktie will sich das Unternehmen nun womöglich von seiner Tochter Medis trennen. Der Verkaufserlös könnte zur Schuldentilgung verwendet werden. Experten schätzen den Wert der isländischen Tochtergesellschaft auf mehrere hundert Millionen Dollar. Unter Umständen ist sogar ein Erlös im Milliardenbereich möglich.

Aktie fällt auf ein neues Tief – Verkaufspläne kommen nicht gut an!

Normalerweise werden Verkäufe von Unternehmensteilen bzw. die entsprechenden Pläne dazu positiv vom Markt angenommen, jedoch nicht so im Fall von Tevia. Nach der Unternehmensmeldung ging es mit dem bereits angeschlagenen Kurs weiter nach unten. Die Aktie ist nun auf einem Mehrjahrestief angekommen.

Charttechnischer Ausblick: Ist die Aktie jetzt schon etwas für Schnäppchenjäger?

Nachdem sich die Abwärtstendenz weiter fortsetzt, scheint ein Einstieg in die Teva-Aktie derzeit hochriskant zu sein. Nicht umsonst gibt es das Börsensprichwort: „Greife nie in ein fallendes Messer“. Dies lässt sich auch auf die jüngsten Entwicklungen des israelischen Pharma-Konzerns übertragen. Auf dieser Grundlage könnte es durchaus Sinn machen, eine Bodenbildung abzuwarten, bevor man in die Aktie einsteigt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.