Teva Pharmaceutical-Aktie: Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu!

das Jahr 2017 verlief für die Teva Pharmaceutical-Aktie insgesamt keineswegs erfreulich. Die Aktie musste einen kräftigen Kursrutsch hinnehmen, der fast die Hälfte an Wert verschlang. In den letzten Wochen hat sich die Aktie allerdings etwas aufrappeln können und notiert nun wieder im Bereich um 19 USD. Gemessen am Jahrestief bei 10,85 USD hat die Aktie ein überaus erfolgreiches Comeback hingelegt.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Aufwärtsdynamik hat in den letzten Tagen weiter nachgelassen!

In den letzten Handelstagen kam die Teva Pharmaceutical-Aktie allerdings kaum mehr vom Fleck. Dies könnte nun auf eine bald einsetzende Abwärtsbewegung hindeuten, möglich ist hier aber auch eine einfache Verschnaufpause. Die erste Handelswoche im Jahr 2018 wird diesbezüglich wohl für Klarheit sorgen.

Charttechnische Analyse der Aktie: Die Aktie befindet sich knapp unterhalb der überkauften Marktphase!

Gemessen am Relative Stärke Index stößt die Aktie nun bald an ihre Grenzen. Bereits vor ein paar Wochen drang der Titel in den Bereich über 70 Punkten ein und musste anschließend etwas abgeben. Auch dieses Mal könnte es ähnlich ablaufen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.