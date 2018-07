Teva Pharmaceutical Aktie: Trendwende in Sicht?

Im vergangenen Jahr war Teva wegen Abschreibungen in Milliardenhöhe tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Trendwende ist jedoch in Sicht. Schon im 1. Quartal hat sich der Gewinn nahezu verdoppelt. Der Umsatz ging dagegen um 10,4% zurück. Verantwortlich waren der Verkauf des Geschäfts mit Medikamenten gegen Frauenkrankheiten, der anhaltend hohe Preisdruck auf dem US-GenerikaMarkt sowie die zunehmende generische Konkurrenz für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.