Teva Pharmaceutical Aktie: Haben die Anleger eine böse Vorahnung?

Seit etwa zwei Wochen bewegt die Aktie von Teva Pharmaceutical sich zunehmend bergab und nahm dabei zuletzt an Tempo zu. Als Grund dafür sehen Experten unter anderem einen Rückruf von Valsartanhaltigen Medikamenten in den USA, welche für die Behandlung von Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Ein Zulieferer aus China musste zuvor Verunreinigungen eingestehen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.