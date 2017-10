Teva Pharmaceutical ADR: Die Kursentwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Teva Pharmaceutical ADR":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Teva Pharmaceutical ADR Neues gab, hat sich Johannes Weber in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Der Abwärtstrend der Aktie hat sich in der letzten Woche verstärkt, denn die Teva-Pharmaceutical-Aktie musste ein neues Tief verkraften.

Die Charttechnik! Der Relative Stärke Index liegt zwar im grünen Bereich, könnte aber in Zukunft stärkere Beachtung finden, da er sich immer mehr dem überverkauften Bereich nähert und durchaus Kaufinteressenten anlocken könnte. Auch der MACD könnte vor einem größeren Kaufsignal stehen und aus der Stochastik könnte sich ebenfalls eine neue Stärke entwickeln.

Wie wird es bei Teva Pharmaceutical ADR nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.