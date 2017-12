Teva Pharma: Kräftige Erholung!

Liebe Leser,

hat die Aktie von Teva Pharmaceutical (kurz „Teva“) das Schlimmste hinter sich? Die Aktie ist einerseits per saldo in der zweiten Jahreshälfte bekanntlich massiv eingebrochen. Andererseits hat sich die Notierung seit Anfang November auf Euro-Basis immerhin um gut 50% erholt. Auf Sicht von 12 Monaten ist das Papier auf Euro-Basis aktuell rund 55% im Verlust. Teva Pharma möchte bekanntlich die Kosten senken – ob das bereits ausreicht, um das in der ersten Jahreshälfte erreichte Kursniveau wieder zu erreichen, wird sich zeigen. Laut der Börse Stuttgart wurde auch eine Anleihe von Teva bzw. deren Finanzierungstochter zuletzt durchaus rege gehandelt. Konkret:

Teva Pharma: Anleihe gefragt?

Vielleicht fanden einige Anleger den Kupon der Anleihe von 2,95% pro Jahr attraktiv? Die Laufzeit der Anleihe geht bis Dezember 2022, also noch einige Zeit. Es gilt allerdings zu beachten, dass das Papier in US-Dollar notiert – für Anleger(innen) aus dem Euro-Raum kommt damit ein Währungsrisiko hinzu. Und es gibt einen weiteren Punkt: Der Emittent kann die Anleihe vorzeitig kündigen, es gibt ein Sonderkündigungsrecht. Allerdings muss der Emittent dann eine gewisse Prämie zahlen. Diese Details sollten Interessenten im Blick behalten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.