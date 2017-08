Teva: Kommt es jetzt zu einer Kurserholung?

Lieber Leser,

Teva hat in den zurückliegenden Handelswochen deutlich an Wert eingebüßt. Binnen zweier Wochen ging es für das Pharmaunternehmen um 21 % in den Keller. In den vergangenen vier Wochen beträgt das Minus sogar 47 %. In der letzten Handelswoche konnte dieser Absturz jedoch plötzlich gebremst werden. Ein Wochenplus von 2 % deutet daraufhin, dass es zu einem Rebound und damit einer neuen Aufwärtsbewegung kommen könnte, meinen charttechnische Analysten.

Fundamental orientierte Analysten hatten schon seit längerer Zeit vor den vermeintlich positiven Nachrichten gewarnt. Zukäufe sollten den Kurs des Unternehmens beruhigen, zugleich war der Verkauf von einigen Sparten geplant. Im Ergebnis fielen die Kurse der Aktie bis zum 11. August auf das neue 10-Jahres-Tief von 14,44 Euro.

Technische Analysten winken ab

Auch die technischen Analysten sehen noch keine rasche Erholung. Vielmehr befinde sich die Aktie in einem größeren Abwärtstrend. Sowohl kurz- wie auch mittel- und langfristig befindet sich der Titel im Baisse-Modus und hat bereits einen Rückstand von mindestens 30 % auf die jeweiligen gleitenden Kursdurchschnittswerte. Vor diesem Hintergrund ist keine rasche Erholung zu erwarten, auch wenn die jüngste Entwicklung kurzfristig die Spekulationen anheizen wird.

Teva ist allenfalls für kurzfristig spekulierende Investoren interessant, die analog zur kurzfristigen charttechnischen Analyse eine mögliche Bodenbildung erwarten. Insgesamt ist die Aktie aber nach wie vor im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.