Teva: Geht der jüngste Aufwärtsmarsch auch im neuen Jahr weiter?

Teva konnte zuletzt an den Märkten die Analysten überzeugen. Vor allem Chartanalysten zeigten sich angetan von der Kursentwicklung in den zurückliegenden Monaten. Dabei ist der Kurs am Donnerstag minimal nach unten gefallen. Dennoch zeigen sich hier noch starke Tendenzen für einen Kursaufschwung, der zumindest bis auf 20 Euro hinaufgehen könnte. Dies wären annähernd 30 % Potenzial, meinen die Chartanalysten mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Konkret: Der Wert befindet sich formal in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dies jedoch ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass es Anfang August massiv bergab ging und die Aktie auf ein Niveau von 15 Euro nach unten rutschte. Hiervon ausgehend ging es sogar noch weiter gen Süden bis unter die 10-Euro-Marke, sodass sich ein massiver Abwärtstrend andeutete. Seither geht es jedoch wieder stetig bergauf, sodass die Aktie inzwischen wieder mehr als 50 % an Wert hinzugewinnen konnte. Diese Aufwärtsfahrt kann sich noch weiter fortsetzen. Denn: Seit dem 2. November 2017, also binnen weniger als zwei Monaten ging es von 9,56 Euro um insgesamt 68 % nach oben. Die Aktie konnte alleine in der vergangenen Woche 10 % Aufschlag erzielen und gewann in zwei Wochen gleich 22 % an Wert. Damit vermag die Charttechnik derzeit ein optimistisches Bild zu zeichnen. Auf der anderen Seite liegen wenige wirtschaftlich relevante Fakten vor.

Der Wert ist daher bei Bankanalysten aktuell kaum unter Beobachtung. Es gibt keine Kaufempfehlungen, keine „Halte“-Empfehlungen und auch keine Verkaufsempfehlung.

Technische Analysten: Vorsicht ist weiterhin geboten

Etwas Wasser in den Wein gießen auch die technische Analysten. Immerhin ist der Wert nach deren Auffassung in einem technischen Abwärtstrend. Der Rückstand auf den GD200 beträgt noch immer mehr als 30 %. Erst bei 20,74 Euro wäre eine Trendwende zu erkennen. Insofern herrscht aus technischer Sicht noch ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.