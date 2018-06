Teva: Auf ins Digitale!

Arzneimittelhersteller Teva und das Berliner Start-up Flying Health Incubator arbeiten künftig zusammen. Das 2016 in Berlin gegründete Unternehmen will Partner aus der Gesundheitswirtschaft und Digital Health Start-ups dabei unterstützen, digitale Innovationen für die Gesundheitsversorgung zu entwickeln und in den Markt zu bringen, wie Flying Health mitteilt. Von der Partnerschaft erhofft sich Teva vor allem Ideen und Entwicklungsstrategien.

Versorgungs- und Therapiesicherheit im Blick

Ein Beitrag von Achim Graf.