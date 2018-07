Teva Aktie: New Jersey lockt mit Steuererleichterungen!

Teva kündigte jüngst an, sein US-Hauptquartier nach New Jersey zu verlagern. Das macht der Mutterkonzern von Ratiopharm aber nicht nur aus Spaß an der Freude. Der Bundesstaat verspricht dem Unternehmen dafür Steuererleichterungen in den nächsten zehn Jahren, die sich auf rund 40 Millionen USD belaufen sollen. Im Gegenzug muss Teva aber im gleichen Zeitraum mindestens 1.000 Stellen an dem Standort halten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.